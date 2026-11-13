Глава Пентагона Пит Хегсет наградил американского военнослужащего, который потребовал тишины во время посещения мемориала Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. Военный напомнил сопровождавшим министра о необходимости соблюдать порядок и уважение к памятному месту. Об этом Хегсет сообщил в социальной сети X.

Награду получил специалист Армии США Томас Иглесиас, служащий в 3-м пехотном полку, известном как «Старая гвардия». Хегсет опубликовал фотографии церемонии, на которых лично прикрепляет военнослужащему медаль к форме.

«Мы любим солдат. Мы любим стандарты. Отличная работа, специалист. Так держать, патриоты», — написал министр.

Иглесиас удостоился медали «За похвальную службу Объединённого командования» (Joint Service Commendation Medal). Её вручили за выполнение обязанностей во время дежурства у мемориала 11 ноября.

Инцидент произошёл во время посещения кладбища в День ветеранов. После церемонии возложения венков Хегсет вместе с супругой и помощниками фотографировался возле мемориала. Когда группа начала расходиться, кто-то из сопровождавших засмеялся, после чего караульный громко обратился к посетителям, призвав их к тишине.

В Пентагоне ранее поддержали действия Иглесиаса. Представитель ведомства Шон Парнелл заявил, что солдат правильно и уважительно напомнил присутствующим о необходимости соблюдать правила поведения на мемориале. Могила Неизвестного солдата находится на территории Арлингтонского национального кладбища в штате Вирджиния. Почётный караул несёт там круглосуточную службу, а его представители следят за соблюдением тишины и порядка.