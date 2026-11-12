Попытка отправить главу Пентагона Пита Хегсета в отставку обернулась неожиданным скандалом внутри Демократической партии США. После провала инициативы однопартийцы начали выяснять, кто виноват в том, что важнейшее голосование прошло без одиннадцати конгрессменов. О разгоревшемся конфликте в американском политическом лагере сообщает The Wall Street Journal.

Поводом для взаимных претензий стало голосование в Палате представителей, состоявшееся 10 ноября. Большинство законодателей поддержали передачу резолюции об импичменте Хегсету в юридический комитет. За это решение высказался 211 конгрессмен, против выступили 204. Фактически такой исход остановил дальнейшее продвижение инициативы.

Особое возмущение демократов вызвало отсутствие на заседании одиннадцати их однопартийцев. Некоторые законодатели посчитали, что коллеги сорвали попытку добиться рассмотрения обвинений против руководителя Пентагона. Другие возложили ответственность за неудачу на партийное руководство, которое, по их мнению, не сумело обеспечить необходимую организацию голосования.

Сами отсутствовавшие конгрессмены объясняли ситуацию разными обстоятельствами. Среди причин назывались дорожные заторы в Вашингтоне, медицинские процедуры и личные проблемы. При этом некоторые представители партии утверждали, что не смогли вовремя попасть в зал заседаний из-за пробок и организации движения возле Капитолия.

Сам Хегсет заявил о готовности отвечать на претензии в Конгрессе. Во время пресс-конференции министр обвинил инициаторов импичмента в попытках сорвать выполнение решений президента США Дональда Трампа. По его словам, подобные действия могут поставить под угрозу американские вооружённые силы.