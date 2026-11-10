Соединённые Штаты приступили к самому масштабному за последние 80 лет пересмотру своей стратегии национальной безопасности. Грядущие изменения окажутся значительнее геополитических преобразований после распада Советского Союза, заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время выступления в Военно-морском колледже США в Ньюпорте.

«В настоящее время Соединённые Штаты находятся в процессе самого масштабного стратегического пересмотра подходов к национальной безопасности со времён окончания Второй мировой войны. Этот поворот глубже и значительнее, чем распад Советского Союза», — подчеркнул министр.

По словам Хегсета, новая стратегия требует серьёзных изменений в подготовке американских офицеров. Военные учебные заведения должны сосредоточиться на практических навыках командования и ведения боевых действий, а не на преимущественно теоретическом обучении.

Глава Пентагона объявил о 33 требованиях по реформированию системы высшего военного образования. В частности, выпускные научные работы планируется заменить военно-стратегическими учениями с применением искусственного интеллекта, а к преподаванию активнее привлекать офицеров с недавним боевым опытом.

Кроме того, Вашингтон намерен пересмотреть распределение оборонных обязательств между США и их союзниками. Хегсет считает, что европейские государства должны самостоятельно обеспечивать большую часть своей безопасности, вместо того чтобы полагаться на американское финансирование.

Ранее Life.ru сообщал, что Пентагон объявил о завершении эпохи финансовой опеки США над Европой. По словам Хегсета, администрация Дональда Трампа намерена отказаться от прежней модели, при которой Вашингтон брал на себя значительную часть расходов на оборону союзников по НАТО.