В Конгрессе США вновь подняли вопрос об отстранении министра обороны Пита Хегсета от должности. Республиканец Томас Мэсси представил резолюцию об импичменте главы Пентагона, которого обвиняет в превышении полномочий и нарушении Конституции США. Документ включает восемь пунктов обвинения. Об этом конгрессмен сообщил на официальном сайте.

Три пункта касаются военных операций американской армии против Ирана. Мэсси считает, что Хегсет нарушил закон о военных полномочиях 1973 года, поскольку продолжил боевые действия без согласия Конгресса. По мнению политика, глава Пентагона проигнорировал и установленные законом сроки, после которых американские военные должны прекратить операции без разрешения законодателей.

«Ведя боевые действия в Иране более 90 дней без разрешения Конгресса, министр Хегсет нарушает закон и должен понести ответственность», — заявил Мэсси.

Остальные обвинения затрагивают действия американских военных в Йемене и Венесуэле. Конгрессмен также утверждает, что Хегсет нарушал нормы защиты гражданского населения во время вооружённых конфликтов и использовал свои полномочия для давления на критиков администрации президента Дональда Трампа.

Ранее Life.ru сообщил, что лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис поддержал идею импичмента министра обороны. Политик также обвинил Хегсета в злоупотреблении служебными полномочиями и организации военного конфликта с Ираном.