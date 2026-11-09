Соединённые Штаты больше не намерены в прежнем объёме оплачивать безопасность европейских союзников. Вашингтон пересматривает многолетнюю модель отношений с Европой и рассчитывает, что страны НАТО возьмут на себя значительно большую часть расходов на собственную оборону. Об этом заявил военный министр США Пит Хегсет, выступая в Военно-морском колледже в Ньюпорте.

По словам главы Пентагона, такой курс соответствует внешнеполитической концепции президента Дональда Трампа «Америка прежде всего» и положениям американской стратегии национальной обороны на 2026 год. Новая администрация пересматривает подходы, которые определяли политику Вашингтона на протяжении последних восьми десятилетий.

Хегсет подчеркнул, что речь идёт не просто о корректировке военных расходов, а о принципиальном изменении отношений между США и европейскими партнёрами. Американская сторона больше не хочет в одиночку нести финансовую нагрузку, связанную с обеспечением безопасности союзников.

В качестве основания для пересмотра отношений с европейскими союзниками Хегсет назвал новую стратегию национальной обороны. Она предполагает, что Европа должна самостоятельно обеспечивать основную часть своей безопасности, тогда как США намерены сосредоточиться на собственных стратегических интересах.

«Мы пересматриваем наши отношения с Европой, завершаем эпоху субсидирования обороны и требуем от союзников реального распределения бремени ответственности», — заявил глава Пентагона.

Таким образом, Вашингтон рассчитывает перейти от прежней модели, при которой американская сторона брала на себя значительную часть расходов на защиту европейских государств, к более равноправному распределению военных обязательств. Для европейских участников НАТО это означает необходимость увеличивать собственные оборонные бюджеты и укреплять военные возможности.

Хегсет подчеркнул, что изменения связаны с курсом Дональда Трампа и затрагивают принципы, которыми американская внешняя политика руководствовалась на протяжении примерно 80 лет.

«При президенте Трампе, в рамках его внешнеполитической концепции «Америка прежде всего» и стратегии национальной обороны на 2026 год, были пересмотрены установки, определявшие американскую государственную политику на протяжении 80 лет», — пояснил министр.

Ранее Life.ru писал, что глава Пентагона Пит Хегсет задерживает согласование поставок ракет для американских комплексов Patriot и NASAMS, предназначенных Украине. Владимир Зеленский утверждал, что Киев почти месяц ожидает разрешения Вашингтона на передачу боеприпасов, причём речь идёт и о ракетах, которые находятся на складах европейских союзников. Украинский лидер поручил своим представителям повторно поднять этот вопрос перед американской администрацией.