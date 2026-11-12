Глава Пентагона Пит Хегсет и его старшие советники получили замечание от военнослужащего почётного караула за разговоры и смех возле Могилы Неизвестного Солдата на Арлингтонском национальном кладбище. Инцидент произошёл после церемонии по случаю Дня ветеранов, сообщил телеканал CNN.

По данным журналистов, министр вместе с супругой и представителями своего аппарата фотографировался у мемориала. В какой-то момент некоторые участники группы начали переговариваться и смеяться, на что сразу отреагировал часовой 3-го пехотного полка армии США.

«Все посетители обязаны поддерживать атмосферу тишины и уважения в любое время», — обратился военнослужащий к присутствующим.

В окружении Хегсета находились руководитель его аппарата Рики Буриа, заместитель главы аппарата Патрик Уивер и старший советник Тами Радабо. CNN не уточняет, кто именно из сопровождавших министра нарушил тишину.

Могила Неизвестного Солдата — один из главных военных мемориалов США. Здесь покоятся останки неопознанных американских военнослужащих, а почётный караул несёт службу круглосуточно и при любой погоде. Непрерывное дежурство у памятника ведётся с 1948 года.

Ранее Life.ru сообщал, что Палата представителей Конгресса США фактически заблокировала рассмотрение импичмента главы Пентагона. За передачу соответствующей резолюции в комитет по юридическим вопросам проголосовали 211 законодателей, против — 204. Поскольку большинство в комитете принадлежит республиканцам, дальнейшее продвижение инициативы оказалось под вопросом.