Палата представителей Конгресса США фактически заблокировала попытку объявить импичмент главе Пентагона Питу Хегсету. На процедурном голосовании большинство законодателей поддержали передачу соответствующей резолюции в профильный комитет, сообщает Reuters.

За направление документа в комитет по юридическим вопросам проголосовали 211 конгрессменов, против выступили 204. Поскольку большинство в этом органе принадлежит республиканцам, дальнейшее продвижение инициативы оказалось фактически остановлено.

Автором резолюции стал конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Томас Мэсси. Он обвинил министра обороны в превышении полномочий и нарушении Конституции США. Документ содержит восемь пунктов, в том числе претензии к действиям американских вооружённых сил в Иране, Йемене и Венесуэле.

Против продолжения процедуры выступило большинство республиканцев. При этом сам Мэсси оказался единственным представителем партии, проголосовавшим против передачи документа в комитет.

Ранее Life.ru сообщал, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон пообещал заблокировать инициативу об импичменте главы Пентагона. Политик назвал попытку отстранить министра от должности политическим спектаклем и усомнился в её правовых основаниях. По мнению Джонсона, обсуждение импичмента на фоне международного конфликта посылает «ужасный сигнал» противникам и союзникам США.