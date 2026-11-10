«Ужасный сигнал врагам»: В Конгрессе США пообещали провалить импичмент главы Пентагона
Спикер Конгресса США Джонсон пообещал отклонить импичмент Хегсета
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Попытка отправить в отставку главу Пентагона Пита Хегсета через импичмент не получит поддержки Палаты представителей Конгресса США. Спикер нижней палаты Майк Джонсон заявил, что рассчитывает добиться отклонения соответствующей резолюции, назвав инициативу политическим спектаклем.
«Я ожидаю, что мы тем или иным образом отклоним её и продолжим заниматься делом», — сказал Джонсон, комментируя предстоящее рассмотрение документа.
По мнению спикера, попытка объявить импичмент руководителю американского военного ведомства на фоне продолжающегося международного конфликта может негативно сказаться на восприятии США как противниками, так и союзниками.
«Сама идея того, что военному министру можно объявить импичмент, пока идёт международный конфликт, служит ужасным сигналом нашим врагам и союзникам, и мы не собираемся играть в эти игры», — заявил политик.
Джонсон также усомнился в правовых основаниях инициативы. Он считает, что установленная процедура не была соблюдена, а авторы резолюции стремятся прежде всего привлечь к себе внимание.
Ранее Life.ru сообщал о внесении в Конгресс США резолюции об импичменте главы Пентагона. Республиканец Томас Мэсси обвинил министра в превышении полномочий и нарушении Конституции. Три из восьми пунктов документа связаны с продолжением военных действий против Ирана без согласия законодателей. Остальные касаются предполагаемых нарушений при проведении зарубежных операций и давления на критиков администрации Дональда Трампа.