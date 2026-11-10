Попытка отправить в отставку главу Пентагона Пита Хегсета через импичмент не получит поддержки Палаты представителей Конгресса США. Спикер нижней палаты Майк Джонсон заявил, что рассчитывает добиться отклонения соответствующей резолюции, назвав инициативу политическим спектаклем.

«Я ожидаю, что мы тем или иным образом отклоним её и продолжим заниматься делом», — сказал Джонсон, комментируя предстоящее рассмотрение документа.

По мнению спикера, попытка объявить импичмент руководителю американского военного ведомства на фоне продолжающегося международного конфликта может негативно сказаться на восприятии США как противниками, так и союзниками.

«Сама идея того, что военному министру можно объявить импичмент, пока идёт международный конфликт, служит ужасным сигналом нашим врагам и союзникам, и мы не собираемся играть в эти игры», — заявил политик.

Джонсон также усомнился в правовых основаниях инициативы. Он считает, что установленная процедура не была соблюдена, а авторы резолюции стремятся прежде всего привлечь к себе внимание.