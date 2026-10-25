Зумеры в России массово уродуют себе лица молотками ради красивых скул

Опасный тренд на бонсмэшинг вновь набирает популярность среди молодых людей. Ради выразительных скул и мужественного подбородка парни намеренно бьют себя по лицу молотками. По данным Mash, число пострадавших от подобных экспериментов уже превысило 100 человек.

Зумеры снова бьют себя молотками по лицу. Видео © Telegram / Mash

Основные последователи тренда — молодые люди от 15 до 26 лет. Впрочем, среди обращающихся за медицинской помощью встречаются и мужчины до 45 лет. Участники бонсмэшинга рассчитывают, что регулярные удары заставят кости расти и сделают черты лица более резкими.

Однако вместо желаемой внешности экспериментаторы получают травмы. Как утверждает Mash, у одного из молодых людей произошло кровоизлияние, а другой столкнулся с онемением части лица.

Последствия могут быть значительно серьёзнее: удары способны вызвать переломы челюсти и скул, повреждение нервов, глаз и мимических мышц. Повторные травмы также повышают риск фиброза — разрастания соединительной ткани, из-за которого могут появиться рубцы, уплотнения и деформация лица.

В некоторых случаях для устранения последствий требуется хирургическое вмешательство, а нарушенная чувствительность может сохраняться длительное время.

Бонсмэшинг появился в среде сторонников луксмаксинга — движения, участники которого стремятся максимально улучшить внешность, порой прибегая к экстремальным методам.