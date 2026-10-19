Зумеры заребрендили бабушкины соленья в «бургеншоны» и «пикми-капусту»

Привычные бабушкины соленья получили новую жизнь благодаря зумерам. Молодёжь массово увлеклась домашними заготовками, но вместо традиционных рецептов теперь экспериментирует с необычными сочетаниями продуктов и придумывает им забавные названия. Среди новых хитов — «бургеншоны», розовая «пикми-капуста» и чеснок в мёде. Об этом пишет SHOT.

Особенную популярность в соцсетях набрали «бургеншоны» — маринованные огурцы, нарезанные тонкими колечками для добавления в бургеры. По сути, это знакомые всем пикули, которые получили новое название и стали самостоятельным кулинарным трендом.

Для приготовления такой закуски огурцы нарезают вместе с репчатым луком, посыпают солью и заливают горячим маринадом. В него добавляют зерновую горчицу, уксус, сахар, куркуму и перец. Получившуюся смесь распределяют по небольшим банкам, которые затем оставляют остывать под пледом.

Не обошлось и без экспериментов с капустой. Зумеры прозвали её «пикми-капустой» за яркий розовый цвет. За модным названием скрывается вариация традиционной маринованной капусты со свёклой. Правда, молодые кулинары дополнили привычный состав цветной капустой. Овощи заливают рассолом и оставляют мариноваться на несколько дней.

Ещё один необычный рецепт российские пользователи позаимствовали из зарубежных соцсетей. Речь идёт о чесноке в мёде: очищенные зубчики складывают в банку и полностью покрывают сладкой массой. При этом некоторые девушки решили обойтись даже без приготовления заготовки и теперь просто макают сырой чеснок в мёд перед едой.

Ранее Life.ru собрал шесть рецептов домашних овощных заготовок на зиму, включая маринованные огурцы с луком и пряные салаты. В подборку вошли варианты с горчицей, чесноком, кабачками и баклажанами. Для каждого блюда указаны необходимые ингредиенты, пропорции и особенности приготовления.