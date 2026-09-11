«Звено цепи, ведущей к войне»: Иран обрушился на главу МАГАТЭ из-за ядерной резолюции

В Иране обвинили руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в отходе от принципов независимости после новой резолюции по иранской ядерной программе. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси превратил организацию из технического института в инструмент политического давления и звено цепи, связывающей отчётность с войной.

«Генеральный директор МАГАТЭ превратил организацию, чей авторитет зиждился на технической компетентности, беспристрастности и независимости, в звено цепи, связывающей техническую отчётность с политическим оправданием, и политическое оправдание с войной» , — написал Багаи в соцсети X.

Совет управляющих МАГАТЭ 23 голосами из 34-х принял резолюцию с критикой Ирана за якобы нарушение обязательств по нераспространению ядерного оружия. Три страны, включая Россию и Китай, проголосовали против, ещё 8 воздержались. Западные страны считают, что Тегеран не выполняет обязательства в сфере нераспространения ядерного оружия и выступают за передачу вопроса в Совет Безопасности ООН. В Тегеране такие действия назвали опасными. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резайи предупредил, что подобные решения могут подтолкнуть другие государства к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия.