Звезда Comedy Woman Наталия Медведева получила травму на Сейшельских островах за день до возвращения в Россию. Актриса в шутку связала произошедшее с завистью недоброжелателей. Об этом она рассказала на своей странице в соцсетях.

Во время отпуска юмористка активно делилась с подписчиками яркими кадрами с курорта. Однако публикации вызывали у пользователей не только положительные эмоции: одни, по словам артистки, молча завидовали, другие оставляли неодобрительные комментарии.

«И вот, за день до вылета домой, я ловлю травму на ровном месте. Нелепую, обидную и очень болезненную. Совпадение? Может быть. А может, вселенная решила: «Ну хватит уже хвастаться, получай баланс», — поделилась Медведева.

Обстоятельства знаменитость раскрывать не стала. Однако неприятный инцидент заставил её задуматься, стоит ли делиться счастливыми моментами своей жизни в социальных сетях.

«Теперь лежу и думаю: а стоило ли вообще делиться своей радостью? Или счастье действительно любит тишину?» — написала актриса.

Медведева также допустила, что произошедшее не имеет никакого отношения к сглазу, а ей самой следовало внимательнее соблюдать технику безопасности.

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