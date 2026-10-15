Звезда сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев с женой узнали пол второго ребёнка

В семье звезды сериала «Слово пацана» Рузиля Минекаева снова родится мальчик. Актёр и его супруга Азиза Бекманова узнали пол второго ребёнка на необычном гендер-пати, видеозаписью которого поделились в социальных сетях.

От пышного праздника с воздушными шарами и цветным дымом супруги решили отказаться. Вместо этого они отправились на природу вместе с другом, который заранее знал пол малыша. Молодые родители договорились, что тот покажет им ромашку, если ожидается девочка, или плоскогубцы, если мальчик.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/am.aiz

В итоге друг достал инструмент, сообщив паре, что у них будет ещё один сын. Азиза не смогла сдержать радости и принялась подпрыгивать на месте. Семейное видео она сопроводила словами: «Салюты и самое-самое светлое чувство в душе!»

Поклонники поспешили поздравить супругов с предстоящим пополнением. В комментариях пользователи отметили, что Минекаевым очень идёт быть родителями мальчиков. Некоторые в шутку предположили, что следующим ребёнком в семье обязательно станет девочка.

У Рузиля и Азизы уже подрастает сын Рэмиль, которому в ноябре исполнится четыре года. Супруги познакомились ещё во время учёбы в Казанском театральном училище, а в 2020 году поженились.

О второй беременности пара объявила в сентябре. Тогда они опубликовали семейный ролик, на котором Азиза показала округлившийся живот, и оставили короткую подпись «+1». Новость порадовала коллег Минекаева, включая его партнёра по «Слову пацана» Леона Кемстача, который даже вызвался возить будущего малыша в детский сад.

Ранее певица Жасмин сообщила о скором рождении второго внука и устроила гендер-пати прямо на концерте. Во время выступления в петербургском БКЗ «Октябрьский» артистка пригласила на сцену сына Михаила и его супругу Еву, чтобы вместе узнать пол будущего малыша. Семейный сюрприз совпал с днём рождения певицы.