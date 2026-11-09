Французский актёр Омар Си, известный по фильму «1+1», предстанет перед судом из-за конфликта с сотрудниками железнодорожной компании SNCF. Артиста обвиняют в предполагаемом применении насилия, угрозах и оскорблениях персонала. Заседание назначено на 30 ноября в Париже, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник, знакомый с делом.

Инцидент произошёл 22 мая 2025 года на Лионском вокзале французской столицы. Си собирался отправиться на поезде в Авиньон, где должен был посетить показ модного дома Louis Vuitton. Вместе с артистом путешествовала его собака.

Перед посадкой сотрудники железнодорожной компании попросили актёра надеть на животное намордник в соответствии с правилами перевозки. По информации местных СМИ, именно это требование стало причиной конфликта.

Представители SNCF утверждают, что во время перепалки Си позволил себе угрожающие высказывания в адрес одного из сотрудников. В материалах дела также фигурируют обвинения в насилии в отношении лица, выполняющего служебные обязанности, и оскорблении представителя службы.

После прибытия поезда в Авиньон актёра встретили полицейские. Правоохранители провели с ним профилактическую беседу, однако задерживать знаменитость не стали. Теперь обстоятельства происшествия предстоит рассмотреть парижскому суду.

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