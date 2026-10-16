Собака помогла музыканту из Петербурга избежать тюрьмы в Индии после 10 лет судов

Петербургский музыкант Данияр Вильданов добился оправдания в Индии после почти десятилетнего судебного разбирательства по делу о наркотиках. Одной из деталей, поставивших под сомнение версию обвинения, стала судьба пропавшей собаки россиянина. Решение Верховного суда Индии датировано 30 января 2026 года.

В 2016 году 19-летнего путешественника задержали при пересечении границы Непала и Индии. Силовики заявили, что нашли в его багаже 1,9 килограмма чараса — разновидности гашиша. Сам Вильданов настаивал, что запрещённые вещества подбросили после отказа дать взятку. Суд назначил ему десять лет заключения, но защита продолжила оспаривать приговор. Всё это время мужчина находился под домашним арестом.

Разбирательство неожиданно затронуло кокер-спаниеля, сопровождавшего музыканта. По словам россиянина, правоохранители забрали питомца, но не оформили его изъятие. Дальнейшая судьба животного осталась неизвестной. Суд учёл это обстоятельство наряду с нарушениями правил досмотра, противоречиями в показаниях и документах о пересечении границы.

Верховный суд счёл вину россиянина недоказанной, отменил прежние решения и распорядился освободить его. Где находится четвероногий друг, Вильданов так и не узнал, пишет «База».

Ранее Life.ru сообщал о задержании в Индии другого россиянина, которого полиция разыскивала семь лет по делу о наркотиках. Мужчину обнаружили в штате Карнатака и доставили в Гоа. Ранее ему дважды удавалось избежать заключения под стражу, однако после очередного задержания суд избрал более строгую меру пресечения.