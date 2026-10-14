2,5 грамма — и риск тюремного срока: Жорин объяснил, какое наказание может грозить Navai

Рэперу Navai может грозить до пяти лет лишения свободы, если следствие докажет его причастность к незаконному перемещению наркотиков через границу Казахстана. Даже небольшое количество вещества не исключает уголовной ответственности за контрабанду. Об этом в эксклюзивном комментарии Life.ru рассказал адвокат Сергей Жорин.

По его словам, часть 1 статьи 286 УК Казахстана предусматривает несколько вариантов наказания: штраф, исправительные работы, ограничение свободы либо лишение свободы на срок до пяти лет. Для квалификации контрабанды доказывать намерение продать наркотик не требуется.

«Базовая санкция за контрабанду составляет до пяти лет лишения свободы, но реальное наказание может быть значительно мягче, вплоть до не связанного с лишением свободы», — подчеркнул Жорин.

Если будет доказан предварительный сговор группы лиц, возможное наказание становится строже — от семи до 12 лет лишения свободы. Однако наличие попутчиков само по себе не позволяет сделать такой вывод.

«Само по себе нахождение нескольких человек в автомобиле ещё не свидетельствует о преступном сговоре», — отметил адвокат.

Жорин пояснил, что, если сведения о 2,5 грамма высушенной марихуаны подтвердятся, такое количество относится к небольшому размеру. При хранении или перевозке без цели сбыта и без контрабанды могла бы применяться другая статья — часть 2 статьи 296 УК Казахстана. Она предусматривает, в частности, штраф либо арест до 40 суток. Но незаконное перемещение через государственную границу образует самостоятельный состав преступления.

Ключевой вопрос — знал ли музыкант о веществе и участвовал ли умышленно в его перемещении.

«Сам факт обнаружения наркотика в кармане водительского сиденья ещё не доказывает виновность каждого пассажира», — заявил собеседник Life.ru.

Автоматической передачи музыканта России, по словам Жорина, также не предусмотрено. Если Navai является российским гражданином, после вступления возможного приговора в силу его могут передать для отбывания наказания в РФ, однако для этого необходима специальная юридическая процедура.

Ранее Life.ru сообщал, что служебная собака Атлас обнаружила в Mercedes, на котором ехал Navai, 2,5 грамма марихуаны. По данным местных СМИ, вместе с рэпером задержали двух попутчиков. Правоохранители выясняют, кому принадлежало вещество.