У менеджера рэпера Navai нашли около 10 граммов наркотика на границе Казахстана

Напомним, Наваи Бакиров отдыхал в Ташкенте, после чего отправился в Астану на концерт. Однако во время пересечения границы поездку прервали сотрудники КПП. Во время досмотра машины служебная собака по кличке Атлас учуяла запрещённое вещество. Пакетик с ним нашли в кармане водительского сиденья вместе с бумагой для самокруток и гриндером. По предварительным данным, после произошедшего возбудили уголовное дело по статье 286 УК Республики Казахстан. Она предусматривает до пяти лет лишения свободы либо ограничения свободы на аналогичный срок с конфискацией имущества или без неё.