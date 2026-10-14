У менеджера рэпера Navai нашли около 10 граммов наркотика на границе Казахстана
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/navaib
В барсетке представителя рэпера Navai обнаружили около 10 граммов наркотического вещества. Данную информацию передаёт телеграм-канал Baza со ссылкой на КПП «Кордай».
Вместе с исполнителем задержали его менеджера и водителя. Сейчас со всеми тремя работают казахстанские полицейские.
Напомним, Наваи Бакиров отдыхал в Ташкенте, после чего отправился в Астану на концерт. Однако во время пересечения границы поездку прервали сотрудники КПП. Во время досмотра машины служебная собака по кличке Атлас учуяла запрещённое вещество. Пакетик с ним нашли в кармане водительского сиденья вместе с бумагой для самокруток и гриндером. По предварительным данным, после произошедшего возбудили уголовное дело по статье 286 УК Республики Казахстан. Она предусматривает до пяти лет лишения свободы либо ограничения свободы на аналогичный срок с конфискацией имущества или без неё.
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