Рэперу Navai грозит до пяти лет колонии после находки наркотиков в машине

Рэперу Navai (Наваи Бакиров) грозит до пяти лет колонии после обнаружения 2,5 грамма марихуаны в автомобиле, на котором он въезжал в Казахстан. Исполнитель оказался среди четырёх задержанных, переданных местной полиции, пишет телеграм-канал SHOT.

Помимо музыканта, в салоне находились ещё три человека, включая шофёра. Всех пассажиров и водителя доставили к правоохранителям. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 286 УК Республики Казахстан.

Закон предусматривает несколько вариантов наказания, в том числе лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без неё. Вместо заключения суд может назначить ограничение свободы на аналогичный период. Среди других санкций — штраф до пяти тысяч месячных расчётных показателей либо исправительные работы в том же размере.

Напомним, задержание произошло, когда исполнитель возвращался с концерта в Бишкеке за рулём Mercedes S-класса с казахстанскими номерами. На КПП «Кордай» машину досмотрели после того, как сработала служебная собака по кличке Атлас. В кармане водительского сиденья обнаружили 2,5 грамма марихуаны, а в барсетке — бумагу для самокруток и измельчитель.