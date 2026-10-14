Navai заявил на допросе, что купил наркотики в Киргизии

Российский рэпер Navai (Наваи Бакиров), задержанный на границе Казахстана, якобы признался на допросе, что приобрёл наркотики в Бишкеке. Об этом сообщает Baza со ссылкой на представителей казахстанского МВД.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании музыканту меры пресечения. Пока неизвестно, будет ли следствие добиваться заключения артиста под стражу или предложит другую меру.

Navai задержали 13 октября на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан. При проверке автомобиля, в котором находился исполнитель, правоохранители обнаружили запрещённое вещество. Полиция Жамбылской области подтвердила задержание и начало расследования по подозрению в контрабанде наркотиков.

По предварительным данным, после произошедшего возбудили уголовное дело по статье 286 УК Республики Казахстан. Она предусматривает до пяти лет лишения свободы либо ограничения свободы на аналогичный срок с конфискацией имущества или без неё.