Звезду фильмов для взрослых Хану Кураки нашли мёртвой в квартире

Японская актриса фильмов для взрослых Хана Кураки умерла в возрасте 25 лет. Её тело обнаружили в квартире её парня — 29-летнего сотрудника хост-клуба Шоты Тайры. Обстоятельства смерти вызвали вопросы на фоне сообщений о непростых отношениях пары. Об этом сообщает Tokyo Reporter.

На опознании погибшей присутствовал Сакито — владелец заведения, где работал Тайра. Позднее он рассказал о смерти Кураки в социальных сетях. Сам хозяин квартиры на место происшествия не приехал, сославшись на занятость. По словам Сакито, отношения между 25-летней девушкой и 29-летним сотрудником хост-клуба были нездоровыми.

Незадолго до смерти Кураки приостановила профессиональную деятельность. В июне девушка сообщила, что попала в ДТП и получила серьёзные повреждения лица и челюсти. Однако источники издания утверждают, что произошедшее могло выглядеть иначе. По их данным, Тайра начал разгонять автомобиль в тот момент, когда Кураки пыталась забраться внутрь.

Кроме того, журналисты упомянули документы, которые оказались в открытом доступе. Среди них — внесудебные соглашения по спорам, связанным с нападениями и кражами, а также письмо с извинениями, которое, как утверждается, написал Тайра. По информации издания, мужчина мог передавать деньги сотрудникам правоохранительных органов, чтобы скрыть сведения о случаях насилия.

Ранее стало известно о смерти народной артистки России, балетмейстера и педагога Лилии Сабитовой стало известно после того, как её тело обнаружила родная племянница. 73-летнюю женщину нашли без признаков жизни в московской квартире.