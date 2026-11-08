Джинсы необычной формы, асимметричные рубашки и вечерние платья, созданные из повседневных вещей, могут стать главными героями Met Gala 2027. Организаторы знаменитого бала впервые за долгое время решили обратить внимание на привычный гардероб, и это способно перевернуть представления о высокой моде. Таким мнением с 360.ru поделилась стилист, дизайнер и основатель бренда by SKOROKHODOVA Анна Скороходова.

По словам эксперта, звёздам не стоит рассчитывать на обычные футболки и джинсы. Даже самые простые предметы одежды дизайнеры превратят в сложные художественные образы, где главную роль сыграют необычный крой, архитектура силуэта и неожиданные сочетания материалов.

«Думаю, что рассчитывать на джинсы и футболки в их обычном исполнении точно не стоит, потому что Met Gala — это прежде всего пространство для дизайнерской интерпретации. И здесь важны идеи, художественный замысел, эффектная подача», — объяснила Скороходова.

Стилист предполагает, что на красной дорожке появятся джинсы, напоминающие архитектурные конструкции, рубашки с асимметричными деталями и роскошные вечерние наряды, созданные на основе базовых вещей. Такой подход, по её мнению, станет своеобразной модной революцией и заставит иначе взглянуть на привычный гардероб.

Темой Met Gala 2027 объявили «Неординарное: мода и поэтика повседневности» (extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday). Метрополитен-музей посвятит будущую выставку превращению знакомых вещей в произведения искусства. В центре внимания окажутся не только джинсы, футболки и пуховики, но и самые неожиданные материалы — бумага, пластик и металл.

Сам бал состоится 3 мая 2027 года в Нью-Йорке. При этом конкретный дресс-код для знаменитостей организаторы представят позднее. Выставка Института костюма откроется 9 мая и продлится до января 2028 года.