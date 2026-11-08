Звёзды наденут джинсы: Стилист объяснила, почему Met Gala 2027 сломает все стереотипы о роскоши
Стилист Скороходова предсказала модную революцию на Met Gala 2027
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Джинсы необычной формы, асимметричные рубашки и вечерние платья, созданные из повседневных вещей, могут стать главными героями Met Gala 2027. Организаторы знаменитого бала впервые за долгое время решили обратить внимание на привычный гардероб, и это способно перевернуть представления о высокой моде. Таким мнением с 360.ru поделилась стилист, дизайнер и основатель бренда by SKOROKHODOVA Анна Скороходова.
По словам эксперта, звёздам не стоит рассчитывать на обычные футболки и джинсы. Даже самые простые предметы одежды дизайнеры превратят в сложные художественные образы, где главную роль сыграют необычный крой, архитектура силуэта и неожиданные сочетания материалов.
«Думаю, что рассчитывать на джинсы и футболки в их обычном исполнении точно не стоит, потому что Met Gala — это прежде всего пространство для дизайнерской интерпретации. И здесь важны идеи, художественный замысел, эффектная подача», — объяснила Скороходова.
Стилист предполагает, что на красной дорожке появятся джинсы, напоминающие архитектурные конструкции, рубашки с асимметричными деталями и роскошные вечерние наряды, созданные на основе базовых вещей. Такой подход, по её мнению, станет своеобразной модной революцией и заставит иначе взглянуть на привычный гардероб.
Темой Met Gala 2027 объявили «Неординарное: мода и поэтика повседневности» (extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday). Метрополитен-музей посвятит будущую выставку превращению знакомых вещей в произведения искусства. В центре внимания окажутся не только джинсы, футболки и пуховики, но и самые неожиданные материалы — бумага, пластик и металл.
Сам бал состоится 3 мая 2027 года в Нью-Йорке. При этом конкретный дресс-код для знаменитостей организаторы представят позднее. Выставка Института костюма откроется 9 мая и продлится до января 2028 года.
Выбор новой темы связан и с громким скандалом вокруг британского модельера Джона Гальяно. Изначально музей собирался посвятить ему большую ретроспективу, однако от этой идеи отказались после критики из-за прошлых антисемитских высказываний дизайнера. Life.ru рассказывал, как Гальяно отказался от выставки, чтобы не ставить Метрополитен-музей в затруднительное положение. Теперь вместо персональной истории одного кутюрье гостей ждёт переосмысление самых обычных вещей.