Марк Цукерберг и Присцилла Чан впервые посетили Met Gala

Марк Цукерберг посетил Met Gala вместе со своей женой Присциллой Чан. Один из самых влиятельных представителей технологической индустрии появился на балу, однако пара не стала вместе проходить по красной ковровой дорожке.

По данным СМИ, Цукерберг и Чан вошли в здание немного позже и сделали это достаточно незаметно. Для мероприятия основатель Meta выбрал классический чёрный смокинг. Присцилла Чан появилась в красном платье с длинными рукавами и дополнила образ красной помадой.

Появление пары привлекло внимание, поскольку для Цукерберга и Чан это стал первый выход на Met Gala. Обычно супруги редко участвуют в подобных громких светских мероприятиях.

Главная ночь моды, Met Gala 2026, прошла 4 мая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Темой вечера стала Costume Art, а дресс-кодом — Fashion Is Art. Сопредседателями бала в этом году выступили Бейонсе, Николь Кидман, Винус Уильямс и Анна Винтур. Для Бейонсе это появление стало особенно заметным: певица вернулась на Met Gala после десятилетнего перерыва. Одним из обсуждаемых эпизодов вечера стало появление семьи Безоса. На фоне мероприятия прошли протесты профсоюзов Amazon, что добавило светскому выходу политический фон.

Красную дорожку заполнили сразу несколько ярких трендов. Среди главных — naked dressing, то есть образы с эффектом наготы, прозрачности и визуальной игры с телом. Также гости активно выбирали футуристические наряды, напоминающие кристаллические «бронежилеты». Такие образы строились на жёстких силуэтах, блеске и ощущении защитной модной брони.