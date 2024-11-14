Эрон-дон-дон: Цукерберг подарил жене на годовщину свой первый трек вместе с T-Pain

На Spotify появился трек «Get Low» в кантри-исполнении дуэта Z-Pain, состоящего из Марка Цукерберга и продюсера T-Pain. Это новый взгляд на популярную песню рэп-группы Lil Jon и East Side Boyz, которую российские слушатели могут помнить по игре «Need for Speed: Underground» как «эрондондон».

«Мы с T-Pain разработали собственную версию этого лирического шедевра», — написал Цукерберг у себя на странице в соцсетях.

Оказалось, эта версия была создана в качестве подарка для Присциллы Чан на годовщину их отношений, поскольку они впервые встретились под эту песню на студенческой вечеринке 21 год назад. Однако в оригинальной версии трека присутствуют совсем не романтические нотки: лирический герой настойчиво уговаривает девушку на оральный секс в клубе.