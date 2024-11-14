Эрон-дон-дон: Цукерберг подарил жене на годовщину свой первый трек вместе с T-Pain
Цукерберг подарил жене на годовщину трек «Get Low» в кантри-версии
На Spotify появился трек «Get Low» в кантри-исполнении дуэта Z-Pain, состоящего из Марка Цукерберга и продюсера T-Pain. Это новый взгляд на популярную песню рэп-группы Lil Jon и East Side Boyz, которую российские слушатели могут помнить по игре «Need for Speed: Underground» как «эрондондон».
«Мы с T-Pain разработали собственную версию этого лирического шедевра», — написал Цукерберг у себя на странице в соцсетях.
Оказалось, эта версия была создана в качестве подарка для Присциллы Чан на годовщину их отношений, поскольку они впервые встретились под эту песню на студенческой вечеринке 21 год назад. Однако в оригинальной версии трека присутствуют совсем не романтические нотки: лирический герой настойчиво уговаривает девушку на оральный секс в клубе.
Напомним, недавно бизнесмен поделился в своих социальных сетях фотографией с исполнителем T-Pain, но не стал давать никаких пояснений. Пользователи Интернета предположили, что у Цукерберга наступил кризис среднего возраста и он решил поэкспериментировать с различными аспектами жизни. Насколько подарок понравился его возлюбленной пока неизвестно, но в Цукерберг обогнал Безоса в списке богатейших людей с $206 млрд, однако не стал дарить жене яхты и бриллианты.
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