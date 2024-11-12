«Пришло время»: Цукерберг и T-Pain запостили совместное фото из студии записи, заинтриговав фанатов

Основатель Meta* Марк Цукерберг решил записать совместный трек с американским рэпером T-Pain. Бизнесмен выложил совместную фотографию с исполнителем в своих социальных сетях. Никаких подробных комментариев при этом он не дал.

«Это происходит, ребята», — подписал фотографию Цукерберг.

Фанаты продолжают гадать, с чего вдруг успешный миллиардер взялся за музыку. Есть подозрения, что у Цукерберга начался кризис среднего возраста и он решил попробовать себя в разных сферах жизни.

«Пришло время», — написал рэпер T-Pain, который выложил в свои соцсети такую же фотографию.

Пока что бизнесмен и исполнитель продолжают всё скрывать и держать в напряжении своих фанатов.