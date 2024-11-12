«Пришло время»: Цукерберг и T-Pain запостили совместное фото из студии записи, заинтриговав фанатов
Марк Цукерберг и T-Pain могут записать совместный трек
Марк Цукерберг и T-Pain. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ zuck
Основатель Meta* Марк Цукерберг решил записать совместный трек с американским рэпером T-Pain. Бизнесмен выложил совместную фотографию с исполнителем в своих социальных сетях. Никаких подробных комментариев при этом он не дал.
«Это происходит, ребята», — подписал фотографию Цукерберг.
Фанаты продолжают гадать, с чего вдруг успешный миллиардер взялся за музыку. Есть подозрения, что у Цукерберга начался кризис среднего возраста и он решил попробовать себя в разных сферах жизни.
«Пришло время», — написал рэпер T-Pain, который выложил в свои соцсети такую же фотографию.
Пока что бизнесмен и исполнитель продолжают всё скрывать и держать в напряжении своих фанатов.
Ранее неожиданный фит появился и в России. Инстасамка записала альбом с группой «Ленинград». Туда вошли такие треки, как «Хорошо», «За деньги нет», «Русские, вперёд». Также сообщалось, что Дарья Зотеева (настоящее имя Инстасамки) вовсе станет новой солисткой группы, но позже Сергей Шнуров опроверг данную информацию и рассказал, что сейчас они остановились только на совместном альбоме.
* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.