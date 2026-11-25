Звонки банков без маркировки могут блокировать: что изменилось и как не пропустить важный вызов Оглавление Что стало известно о позиции ФАС 25 ноября 2026 года Что такое маркировка звонков и с какого числа она обязательна Какие звонки могут не дойти до абонента Чем маркировка отличается от блокировки спама Почему банк не может дозвониться: что проверить Как отличить настоящий звонок банка от мошенников Частые вопросы ФАС признала правомерным ограничение немаркированных вызовов. Какие звонки банков могут не поступать, как работает маркировка и как безопасно связаться с банком. Почему звонки банков без маркировки могут блокировать и как не пропустить важный вызов от кредитной организации. Обложка © Life.ru

Федеральная антимонопольная служба сочла правомерным ограничение немаркированных вызовов в споре банков и операторов связи. Это не означает, что все звонки банков перестанут поступать россиянам. Life.ru объясняет, как работает маркировка, почему банк может не дозвониться и как безопасно связаться с ним самостоятельно.

Что стало известно о позиции ФАС 25 ноября 2026 года

Издание «Коммерсант» ознакомилось с ответом ФАС Национальному совету финансового рынка от 10 ноября. Банковское объединение просило проверить действия операторов, которые собирались ограничивать вызовы кредитных организаций без маркировки. Ведомство сослалось на договорный порядок отображения сведений о звонящем и право оператора приостанавливать услуги при нарушении абонентом требований законодательства. Речь идёт о позиции ведомства в конкретном споре, а не о новом всеобщем запрете звонков с 25 ноября.

По сведениям «Коммерсанта», в ходе переговоров банки и операторы согласовали индивидуальные условия маркировки. Поэтому отсутствие подписи на экране не доказывает, что конкретный банк отключён от телефонной связи. Эксперт отрасли, опрошенный изданием, также указал на различие между обязанностями оператора, обслуживающего звонящего, и оператора, принимающего вызов.

Что стало известно о позиции ФАС 25 ноября 2026 года по блокировке немаркированных звонков банков операторами связи. Фото © Life.ru

Что такое маркировка звонков и с какого числа она обязательна

С 1 сентября 2025 года действует пункт 9.1 статьи 46 закона «О связи». Оператор, из сети которого поступает вызов организации или ИП, обязан передавать сведения о звонящем. Постановление правительства № 1300 определяет порядок: текстовая подпись длиной до 32 символов содержит сведения о наименовании и категории вызова. Для её отображения предусмотрен договор. Это не функция, которую клиент банка обязан подключать за деньги.

Какие звонки могут не дойти до абонента

Банк звонит с маркированного бизнес-номера — вызов может поступить с подписью; другие фильтры по-прежнему возможны.

Бизнес-номер без маркировки — возможны ограничения услуг при нарушении требований; автоматической блокировки каждого такого вызова закон не устанавливает.

Массовый обзвон — может быть ограничен по правилам массовых вызовов, включая отказ получателя.

Обычный звонок друга или родственника — маркировка организаций на него не распространяется.

Звонок через мессенджер — не следует считать его проверенным банковским вызовом по правилам телефонной маркировки.

Чем маркировка отличается от блокировки спама

Маркировка сообщает, кто инициирует бизнес-вызов. Отказ от массовых звонков — отдельный механизм статьи 44.1-1 закона «О связи». В разъяснении Минцифры указано, что абонент вправе направить отказ своему оператору, который должен прекратить пропуск соответствующих массовых вызовов. Договоры на массовый обзвон и отображение подписи не тождественны. Даже маркированный звонок может попасть под фильтр массовых вызовов. Рекламные звонки также требуют предварительного согласия получателя по статье 18 закона «О рекламе».

Почему банк не может дозвониться: что проверить

Если вы ждёте подтверждения заявки, доставки карты или звонка службы поддержки, отсутствие вызова может быть связано не только с маркировкой. Проверьте следующие причины:

Убедитесь, что телефон принимает обычные входящие вызовы и находится в зоне связи. Проверьте режим «Не беспокоить», список заблокированных номеров и фильтрацию неизвестных абонентов в телефоне. В личном кабинете оператора посмотрите настройки антиспама и отказа от массовых звонков. Уточните у поддержки, можно ли разрешить нужную категорию вызовов. Откройте банковское приложение самостоятельно: проверьте уведомления, статус заявки и актуальность своего номера. Свяжитесь с банком через официальный чат или номер с карты либо сайта. Попросите согласовать другой способ связи. Если проблема повторяется, сообщите оператору дату и время ожидаемого звонка.

Что делать, если банк не может дозвониться: как проверить настройки телефона, блокировку входящих вызовов и антиспам. Фото © Life.ru

Не отключайте все защитные фильтры только по просьбе неизвестного собеседника. Для срочного вопроса о деньгах лучше самим инициировать разговор с банком.

Как отличить настоящий звонок банка от мошенников

Подпись с названием банка помогает ориентироваться, но сама по себе не гарантирует безопасность разговора. По рекомендациям Банка России, при подозрительном звонке следует завершить разговор и самостоятельно связаться с кредитной организацией.

Никому не диктуйте одноразовые коды из СМС и push-уведомлений, ПИН-код или CVC/CVV. Не переводите деньги на якобы безопасный счёт, не устанавливайте программы по ссылке собеседника и не предоставляйте удалённый доступ к телефону. Если уже сообщили код или заметили неизвестную операцию, немедленно свяжитесь с банком по официальному каналу, ограничьте доступ к карте и счёту по его инструкции, сохраните сообщения и обратитесь в полицию.

Частые вопросы

Перестанут ли банки звонить с 25 ноября?

Нет. Сообщение о позиции ФАС не вводит всеобщего запрета на банковские звонки.

Должен ли клиент платить за маркировку?

Подключать услугу маркировки бизнес-звонков клиенту банка не нужно. Условия оплаты определяются договором между участниками, оказывающими и заказывающими такую услугу.

Если подписи нет, это мошенник?

Не обязательно. Но отсутствие подписи не подтверждает подлинность вызова. Перезвоните по проверенному номеру.

Заблокируют ли СМС от банка?

Рассматриваемые правила касаются телефонных вызовов. Доставка СМС регулируется отдельно.

Можно ли отказаться от массовых звонков?

Да, обратитесь к оператору связи. Уточните, как отказ повлияет на нужные уведомления.

Нужно ли менять номер телефона?

Нет. Из рассмотренной позиции ФАС такой обязанности для клиентов банков не следует.

Авторы Александра Новоселова