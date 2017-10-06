Автобус, застрявший на переезде под Владимиром, был произведён 24 года назад

По словам представителей "Группы ГАЗ", главная причина трагедии — техническое состояние автобуса. В России такая старая техника составляет больше половины автобусного парка.

Специалисты "Группы ГАЗ" изучили обстоятельства аварии на железнодорожном переезде под Владимиром, где сегодня ночью поезд протаранил заглохший на путях пассажирский автобус. В результате аварии погибло 16 человек.

— По данным наших экспертов, автобус, заглохший на переезде — марки "Мерседес-Бенц О 303". Производство данных автобусов было прекращено в Германии ещё в 1993 году. То есть для перевозки пассажиров использовалось транспортное средство, которому уже более 24 лет — свой эксплуатационный ресурс эта техника выработала более 15 лет назад, — сообщили в пресс-службе ГАЗ. — В России такая старая техника составляет больше половины автобусного парка, который с каждым годом продолжает стремительно стареть.

— Трагическая авария на станции Покров, где из-за внезапной поломки пассажирского автобуса на железнодорожных путях погибло 16 человек, а двое маленьких детей находятся в реанимации, к сожалению, не является единичным эпизодом — из-за отсутствия эффективного контроля за состоянием транспорта, участвующего в пассажирских перевозках, такие случаи уже стали закономерностью, — заявили представители ГАЗ.

Напомним, что в последнее время было несколько трагедий, связанных с авариями автобусов: 25 августа старый автобус с отказавшими тормозами рухнул с моста в Керченский пролив, став причиной гибели 19 пассажиров, 20 сентября в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии автобус с отказавшими тормозами врезался в забор частного дома — там было семь пострадавших, 26 сентября в страшной аварии на Кубани погибло шесть человек — экскурсионный автобус китайского производства, перевозивший паломников, столкнулся с припаркованным грузовиком.

В Минтрансе признают, что по российским дорогам ездят автобусы смерти.

— Качество и безопасность пассажирских перевозок напрямую зависят от состояния используемых транспортных средств. И сегодня... доля транспортных средств старше десяти лет в целом по стране составляет более 50 процентов, — заявил министр транспорта Максим Соколов на заседании президиума Госсовета по комплексному развитию пассажирских перевозок 23 сентября.

В октябре на портале change.org размещена петиция против "использования автобусов старше 10 лет для организации детских перевозок". За две недели она набрала более 23 тысяч подписей. "В России использование старых автобусов для перевозки пассажиров каждый год приводит к трагедиям на дороге. Гибнут люди", — сказано в петиции.

Сегодня ночью на станции Покров во Владимирской области пассажирский автобус из Казахстана заглох на железнодорожном переезде. В него на полном ходу врезался поезд. В результате аварии, по официальным данным, погибло 17 человек.

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