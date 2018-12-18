Hyundai покажет внедорожник со сканером отпечатков вместо ключей

Создатели автомобиля уверяют, что разблокировать и заблокировать машину можно будет так же, как смартфон.

Китайский ресурс ZDNET сообщает, что в 2019 году компания Hyundai покажет обновлённый внедорожник Santa Fe, для которого не будет выпускаться физических ключей зажигания. Издание отмечает, что корейский автопроизводитель впервые собирается внедрить полностью электронную систему распознавания владельца, которая практически исключит риск угона авто.

Сканеры отпечатков пальцев в новом Santa Fe будут расположены в дверной ручке автомобиля и в замке зажигания. Отмечается, что на один автомобиль, как и на смартфон, можно будет регистрировать по несколько пользователей. Также в зависимости от того, кто разблокирует автомобиль, будут применяться индивидуальные настройки — вплоть до положения сидений и настроек климатической установки.

В компании заявляют, что технология абсолютно надёжна, однако комментариев о том, как устроена система защиты от подделки отпечатков пальцев злоумышленниками, не дают. Цены на новое поколение Santa Fe пока не объявлены. Ранее Лайф сообщал, что в салонах российских автомобильных дилеров резко подешевели иномарки премиум-сегмента.