В России резко подешевели дорогие иномарки

Зато остальные автомобили прибавили в цене по 10–45 тысяч рублей за каждую модель.

Аналитическое агентство "Автостат" опубликовало свежие данные об изменениях на автомобильном рынке в России. Как и ожидалось, "бюджетные" легковые автомобили начали дорожать — в среднем прайс на популярные автомобили вроде KIA Rio и Hyundai Solaris изменился на 10–40 тыс. рублей в зависимости от модели. Подорожали и кроссоверы — Jeep обновил прайс на 30–70 тыс., Mazda — на 25–64 тыс. рублей.

Самого незначительного подорожания моделей удалось добиться дилерам Skoda. Из картины общего повышения цен выбиваются автомобили премиум-класса. Например, дилеры Mercedes "скинули" по 90 тыс. за модель GLC, а модель GLS подешевела на 320 тыс. рублей. Кроме того, цены на автомобили снизили дилеры китайской компании Chery — в среднем на 50–50 тыс. рублей. Автомобили отечественного производства подешевели незначительно — всего на 3–6 тыс. Подробную инструкцию о том, как правильно приобретать автомобиль и почему это нужно делать до Нового года, читайте в нашем материале "Покупайте в декабре. Как не платить новый НДС на запланированное авто".