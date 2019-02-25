Mercedes с огоньком. Дилера хотят засудить на 12 млн за сгоревший джип

Житель Москвы подал в суд иск к официальному дилеру Mercedes-Benz — "МБ Измайлово", где на очередном ТО побывал его практически новый внедорожник Mercedes GLE 400 4MATIC. После сервиса машина внезапно загорелась на ходу, и хозяин чудом остался жив.

Дело было летом

Автомобиль Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC загорелся летом 2018 года сразу после проведения планового технического обслуживания в ООО "МБ Измайлово". Водитель не сразу заметил серый дым из-под капота, однако когда клубы дыма стали быстро поступать в салон автомобиля через систему вентиляции, видимость мгновенно стала нулевой. Попытки выбраться из автомобиля самостоятельно успехов не принесли. Андрей (имя собственника намеренно изменено) не смог разблокировать двери загоревшегося автомобиля самостоятельно.

Лишь благодаря помощи проезжавших мимо водителей владельцу "мерседеса" удалось покинуть задымлённую машину. Спустя некоторое время при помощи других водителей удалось открыть капот. Густой едкий дым и полыхавшее пламя удалось сбить лишь через несколько минут. Оправившись от перенесённого шока, владелец дорогого кроссовера вызвал эвакуатор и отправил машину обратно дилеру.

Он ждал вменяемой и своевременной реакции на происходящее, однако ответа не было ни на следующий день, ни через неделю. Владелец джипа обратился за помощью к юристам компании "Халимон и партнёры".

В связи с тем что пожаром автомобиль был фактически уничтожен, к "МБ-Измайлово" были заявлены претензии. Аналогичный документ был составлен и в адрес официального импортёра, дистрибьютора и дилера немецких автомобилей премиум-класса АО "Мерседес-Бенц РУС" (партнёр Daimler AG, организация, уполномоченная принимать претензии по качеству продукции). Дальше в истории со сгоревшим Mercedes GLE начинается самое интересное.

Оно само

Уже после того, как сгоревший GLE 400 оказался на стоянке "МБ-Измайлово", начались странности. По словам юристов, по собственной инициативе и без уведомления собственника автодилер заказал экспертизу для установления причин возникновения пожара. По её результатам получалось, что виной всему стала некачественная крышка маслозаливной горловины, за что, по идее, должен отвечать производитель.

Однако у официального представительства Mercedes в России были свои соображения на этот счёт.

В ходе внутренней проверки сгоревшего автомобиля специалисты "Мерседес-Бенц РУС" установили, что причиной возгорания был не производственный брак, а некачественно проведённые ООО "МБ Измайлово" работы по техническому обслуживанию. Так говорится в официальном ответе (копия имеется в распоряжении Лайфа) российского представительства Mercedes.

Причиной возгорания стало попадание масла на правый выпускной коллектор по причине отсутствия крышки маслозаливной горловины "Мерседес-Бенц РУС"

Сектор "Суд" на барабане

Как выяснилось, во время ТО механик просто забыл поставить на место крышку после плановой замены масла в двигателе, из-за чего его выдавило наружу.

Когда в "МБ-Измайлово" поняли, что за "косяк" придётся отвечать, они провели собственную оценку: на депозит нотариуса было внесено 3,8 млн рублей, а также почти 70 тыс. в качестве компенсации за моральный ущерб (копия документа имеется в распоряжении Лайфа).

Автовладелец не согласился с таким раскладом. С учётом замены уничтоженных пожаром узлов и агрегатов на новые стоимость полного восстановления двухлетнего автомобиля в заводское состояние составляет не менее 7 млн рублей. Правда, вернуть машину в "состояние нового" после пожара больше не представляется возможным. Факт, что машина должна быть списана в утиль, а не отремонтирована, признал и дилер. В письме клиенту (копия есть в распоряжении Лайфа) представитель "МБ-Измайлово" признаёт, что "стоимость ремонта автомобиля превышает стоимость такого же автомобиля с учётом износа. Согласно подсчётам автодилера, стоимость аналогичной машины (год, пробег, комплектация) составляет 3 млн 800 тыс., которые и были внесены на депозит нотариуса.

Теперь адвокаты намерены через Никулинский районный суд Москвы взыскать с ООО "МБ-Измайлово" в пользу клиента более 12 млн рублей. Это и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, и компенсация морального вреда, и оплата судебных расходов и юридических услуг.

Лайф направил вопросы по этой истории в адрес "МБ-Измайлово" и "Мерседес-Бенц РУС" , однако на момент публикации они не ответили.

Подробнее прочитать о том, как правильно и без лишней бюрократии заставить автодилера заплатить за некачественный автомобиль, можно в нашем предыдущем материале "Вернуть своё. Как отсудить у автодилера деньги за бракованную машину"

Не "мерседесом" единым

Важно помнить, что судебные тяжбы — вопрос длительный и решить его за месяц (а в отдельных случаях даже за год) нельзя. Героиня предыдущего материала Лайфа, требовавшая через суд c General Motors деньги за Cadillac Escalade, в салон которого испарялись технические жидкости, до сих пор добивается правды. По словам юриста адвокатского бюро "Падва и партнёры" Виталия Узденского, работавшего над этим делом некоторое время назад, до разрешения ситуации с GM ещё далеко.

Насколько мне известно, производитель заказал дополнительную экспертизу и суд приостановил слушания по этому делу до её завершения Виталий Узденский

Ещё в одном случае, произошедшем в 2017 году и тоже связанном с автомобилем Mercedes, владельцу пришлось добиваться правды в Верховном суде. Сломавшийся трижды Mercedes-Benz ML в общей сложности простоял в ремонте более 100 дней, после чего собственник обратился в суд. Несмотря на то что факт заводского дефекта был установлен экспертизой, суд встал на сторону автодилера. Однако владелец пошёл ещё дальше и обратился в Верховный суд России. Рассмотрев все материалы дела, Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и вернул дело обратно.

Чуть меньше повезло представительству и дилерам BMW в Воронеже, с которых местная жительница смогла взыскать втрое больше денег, чем было потрачено на покупку автомобиля. История проблем с автомобилем BMW Z4 началась ещё в 2012 году, однако долгое время автосалон, продавший жительнице Воронежа спортивный автомобиль, не мог решить проблемы, возникшие в течение гарантийного периода. Суть претензий жительницы Воронежа заключалась в том, что ярко-жёлтый BMW сначала начал греметь подвеской, а затем и вовсе перестал заводиться. Вместо того чтобы вернуть автоледи 3 млн рублей, автодилеру пришлось "раскошелиться" на 11 млн, согласно судебному решению по трём исковым заявлениям. Правда, успешным для автоледи процесс можно назвать лишь отчасти — судебная тяжба длилась шесть с половиной лет и завершилась лишь летом 2018 года также после обращения в Верховный суд.

Не менее интересно развиваются события вокруг одного из самых крупных исков в истории продажи автомобилей официальным дилером. Заявление о взыскании денег за неисправный Jaguar XJ так и осталось бы рядовым делом в арбитражном суде, если бы не затребованная покупателем сумма. Собственник автомобиля попросил петербургского дилера "Рольф эстейт Санкт-Петербург" оплатить квитанцию на 40 млн рублей. Учитывая, что машина 2013 года выпуска была куплена у официального дилера всего за 2 млн рублей, решение суда в пользу истца могло бы стать первым по сумме компенсации в истории арбитражных споров такого рода.