Броня для чучхе. Как охраняют Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын унаследовал от своего отца и деда одну особенность: он очень боится покушений. Из-за этого Ким боится летать и визиты совершает только в соседние государства. Лайф разбирался, как охраняют первое лицо самой загадочной страны с ядерным оружием.

Бронепоезд на запасном пути

Боязнь покушения в династии Ким началась с дедушки Ким Чен Ына — основателя и руководителя КНДР Ким Ир Сена. Первое покушение на него совершили всего через месяц после вступления в должность, и от гибели его спас исключительно профессионализм советского военного Якова Новиченко. Он закрыл собой Ким Ир Сена и бросился на прилетевшую ручную гранату. Новиченко выжил лишь чудом, потеряв кисть правой руки. После этого к Ким Ир Сену приставили особую группу охраны, состоявшую из бойцов советских спецподразделений.

Традиция путешествовать на поезде у династии северокорейских лидеров началась с Ким Чен Ира. Специально для поездок за границу лидер КНДР заказал себе бронированный состав из 17 вагонов, оборудованных не только спецсвязью, но и красной кнопкой на случай ядерной войны. Особенный шик поезду придают комнаты в вагонах — неоднократно отмечалось, что на каждый вагон приходится по одной зоне: отдыха, совещаний, управления и связи. Под ресторан и кухню выделен специальный вагон в хвосте поезда. При этом до сих пор нет официальной информации о том, в каком вагоне находится "отсек для главного пассажира". В последнем вагоне (сразу за рестораном) находится оружейная комната. Ещё два вагона — со специальными автомобилями: бронированным Mercedes W221 Pullman и машинами охраны.

Личная гвардия

Со времён первой службы охраны, созданной при покровительстве и под полным контролем советских чекистов, личная гвардия лидера КНДР заметно изменилась. Санкционный режим здесь почти не работает: на многих фотографиях охранники Ким Чен Ына ходят с американскими (и китайскими тоже) радиостанциями и вооружены стрелковым оружием не только собственного производства, но и зарубежного. К слову, общая численность Специальной службы охраны КНДР (аналог российских ФСБ и ФСО, вместе взятых) достигает 120 тысяч человек.

Охрана первого лица КНДР разделяется на несколько секторов. Внешний обеспечивает безопасность лидера в зарубежных поездках, средний — его безопасность во время движения внутри страны, а внутренний отвечает за безопасность святая святых — официальных резиденций и пунктов управления войсками. Правда, дома безопасность Ким Чен Ына обеспечивают не только спецслужбы, но и армия. Северокорейский главком любит общаться с военными, и для сопровождения ему обычно передают отдельную роту, выделенную из войск специального назначения.

Райдер для поездок

Кортеж Ким Чен Ына, вопреки всеобщим представлениям, не так велик, как кажется на первый взгляд. Вереница из 35 автомобилей, впечатлившая зрителей во время встречи Ким — Трамп, в большинстве своём состояла из автомобилей сопровождения, которые принадлежали сингапурской полиции и армейским подразделениям, охранявшим лидера КНДР. Согласно информации из открытых источников, таким было требование Ким Чен Ына и его службы безопасности, которые на родине передвигаются исключительно в сопровождении армейских бронемашин. Северокорейский лидер обошёл даже Дональда Трампа, с которым впервые встречался в Сингапуре.

У президента Америки кортеж скромнее — тяжелобронированных автомобилей в нём немного, кроме лимузина "Зверь" в кортеже есть ещё всего один такой автомобиль. Правда, в кортеже Кима нет машин "на случай атаки" — живым щитом между террористами и наследником чучхе служат охранники. Секретная служба США подошла к этому вопросу более обстоятельно: в распоряжении Дональда Трампа находится супербезопасный лимузин, который сопровождают не только внедорожники с шестиствольными мини-пушками, но и пожарная машина, а также карета скорой неотложной помощи с парамедиками.

Самолётом, машиной, поездом

Мало кто знает, но в КНДР есть и свой борт номер один. Его роль с недавних пор выполняет советский Ил-62М, переживший несколько глубоких модернизаций. Самолёт Ким Чен Ына выкатили из сборочного цеха на Казанском авиазаводе ещё в 1985 году, он зарегистрирован под номером Р-618. Правда, летает первое лицо КНДР на этом самолёте крайне редко, за пределами страны летающий командный пункт бывает нечасто. К примеру, для первой в истории встречи с президентом США Дональдом Трампом Ким Чен Ын выбрал правительственный самолёт КНР. При этом к соседям самолёт руководителя КНДР прибыл с выключенной системой опознавания, которую решили не использовать в целях безопасности.