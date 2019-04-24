Броня для чучхе. Как охраняют Ким Чен Ына

Броня для чучхе. Как охраняют Ким Чен Ына

Фото: © Korea Summit Press Pool via AP

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Лидер КНДР Ким Чен Ын унаследовал от своего отца и деда одну особенность: он очень боится покушений. Из-за этого Ким боится летать и визиты совершает только в соседние государства. Лайф разбирался, как охраняют первое лицо самой загадочной страны с ядерным оружием.

Бронепоезд на запасном пути

Боязнь покушения в династии Ким началась с дедушки Ким Чен Ына — основателя и руководителя КНДР Ким Ир Сена. Первое покушение на него совершили всего через месяц после вступления в должность, и от гибели его спас исключительно профессионализм советского военного Якова Новиченко. Он закрыл собой Ким Ир Сена и бросился на прилетевшую ручную гранату. Новиченко выжил лишь чудом, потеряв кисть правой руки. После этого к Ким Ир Сену приставили особую группу охраны, состоявшую из бойцов советских спецподразделений.

<p>Фото: © Jorge Silva / Pool Photo via AP</p>

Традиция путешествовать на поезде у династии северокорейских лидеров началась с Ким Чен Ира. Специально для поездок за границу лидер КНДР заказал себе бронированный состав из 17 вагонов, оборудованных не только спецсвязью, но и красной кнопкой на случай ядерной войны. Особенный шик поезду придают комнаты в вагонах — неоднократно отмечалось, что на каждый вагон приходится по одной зоне: отдыха, совещаний, управления и связи. Под ресторан и кухню выделен специальный вагон в хвосте поезда. При этом до сих пор нет официальной информации о том, в каком вагоне находится "отсек для главного пассажира". В последнем вагоне (сразу за рестораном) находится оружейная комната. Ещё два вагона — со специальными автомобилями: бронированным Mercedes W221 Pullman и машинами охраны.

Личная гвардия

<p>Фото: © AP Photo / Susan Walsh</p>

Со времён первой службы охраны, созданной при покровительстве и под полным контролем советских чекистов, личная гвардия лидера КНДР заметно изменилась. Санкционный режим здесь почти не работает: на многих фотографиях охранники Ким Чен Ына ходят с американскими (и китайскими тоже) радиостанциями и вооружены стрелковым оружием не только собственного производства, но и зарубежного. К слову, общая численность Специальной службы охраны КНДР (аналог российских ФСБ и ФСО, вместе взятых) достигает 120 тысяч человек.

Охрана первого лица КНДР разделяется на несколько секторов. Внешний обеспечивает безопасность лидера в зарубежных поездках, средний — его безопасность во время движения внутри страны, а внутренний отвечает за безопасность святая святых — официальных резиденций и пунктов управления войсками. Правда, дома безопасность Ким Чен Ына обеспечивают не только спецслужбы, но и армия. Северокорейский главком любит общаться с военными, и для сопровождения ему обычно передают отдельную роту, выделенную из войск специального назначения.

Райдер для поездок

<p>Фото: © AP Photo / Joseph Nair</p>

Кортеж Ким Чен Ына, вопреки всеобщим представлениям, не так велик, как кажется на первый взгляд. Вереница из 35 автомобилей, впечатлившая зрителей во время встречи Ким — Трамп, в большинстве своём состояла из автомобилей сопровождения, которые принадлежали сингапурской полиции и армейским подразделениям, охранявшим лидера КНДР. Согласно информации из открытых источников, таким было требование Ким Чен Ына и его службы безопасности, которые на родине передвигаются исключительно в сопровождении армейских бронемашин. Северокорейский лидер обошёл даже Дональда Трампа, с которым впервые встречался в Сингапуре.

У президента Америки кортеж скромнее — тяжелобронированных автомобилей в нём немного, кроме лимузина "Зверь" в кортеже есть ещё всего один такой автомобиль. Правда, в кортеже Кима нет машин "на случай атаки" — живым щитом между террористами и наследником чучхе служат охранники. Секретная служба США подошла к этому вопросу более обстоятельно: в распоряжении Дональда Трампа находится супербезопасный лимузин, который сопровождают не только внедорожники с шестиствольными мини-пушками, но и пожарная машина, а также карета скорой неотложной помощи с парамедиками.

Самолётом, машиной, поездом

<p>Фото: © Korea Summit Press Pool via AP</p>

Мало кто знает, но в КНДР есть и свой борт номер один. Его роль с недавних пор выполняет советский Ил-62М, переживший несколько глубоких модернизаций. Самолёт Ким Чен Ына выкатили из сборочного цеха на Казанском авиазаводе ещё в 1985 году, он зарегистрирован под номером Р-618. Правда, летает первое лицо КНДР на этом самолёте крайне редко, за пределами страны летающий командный пункт бывает нечасто. К примеру, для первой в истории встречи с президентом США Дональдом Трампом Ким Чен Ын выбрал правительственный самолёт КНР. При этом к соседям самолёт руководителя КНДР прибыл с выключенной системой опознавания, которую решили не использовать в целях безопасности.

Автор:
СА
Сергей Андреев
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