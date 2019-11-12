Сергей Бурунов заменил Ди Каприо в "Великом Гэтсби" и, кажется, заслужил "Оскар"

Сергей Бурунов, "официальный голос" Леонардо Ди Каприо в России, появился на кадрах фильма "Великого Гэтсби" вместо главного героя.

На "Ютубе" появилась "улучшенная" версия фильма "Великий Гэтсби" 2013 года. С помощью технологии Deepfake автор "наложил" на персонажа Ди Каприо лицо Сергея Бурунова.

Так, без ведома актёра его пародии вышли на новый уровень.

Отметим, что Бурунов озвучивает персонажей Ди Каприо в российском дубляже уже более 10 лет. Кроме того, голосом актёра говорят Джонни Депп и Мэтт Деймон, а также герои компьютерных игр.

Отрывок киноленты, на котором Ник Каррауэй знакомится с обрусевшим Джеем Гэтсби, был опубликован на канале Andrew Chaushesku. Также у автора есть и другие deepfake-видео. К примеру, трейлер "Ангелов Чарли" 2019 года, в котором главные героини стали обладательницами обворожительной улыбки Михаила Ефремова. На один такой ролик, по словам создателя, уходит около месяца.

Deepfake — технология, основанная на искусственном интеллекте, которая с помощью соединения и наложения уже существующих фото и видео способна синтезировать мимику, а иногда и голос реального человека.

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