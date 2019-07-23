Жена Александра Реввы впервые разделась перед камерой и поделилась результатом

Супругу юмориста никак нельзя назвать любительницей откровенных фото. Анжелика ведёт сдержанный инстаграм, где постит фото с дочками и мужем. Но модные тенденции, похоже, не обошли стороной и её.

Девушка выложила в "Инстаграм", где у неё более 840 тысяч подписчиков, пикантный снимок. На нём Анжелика предстала обнажённой по пояс. По спине струились длинные волосы, а голую грудь возлюбленная Реввы прикрывала руками.

Анжелика показала стройную фигуру, которую она поддерживает с помощью тренировок. Но помимо горячего фото девушка добавила ещё и смелые хештеги: "сладких снов", "неспокойной ночи" и "это приказ".

Провокационный снимок вызвал вопросы у подписчиков, которые привыкли видеть Анжелику в роли примерной мамы и жены. Некоторым не понравилась такая откровенность. Комментаторы решили, что Ревва поддалась модной тенденции, которую поддерживают многие звёзды, чтобы привлечь к себе внимание. Но многие просто позволили себе насладиться красотой девушки, отбросив условности.

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Радует взгляд!!!👍 Вы очаровательны!!! Очень сильное фото trivailov

Комик Александр Ревва, который известен также под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, познакомился с Анжеликой в 2004 году на дискотеке в Сочи, пишет 24СМИ. Девушка поразила его своей красотой, и вскоре общение переросло в нечто большее. Пара узаконила свои отношения и сейчас воспитывает двух дочек. Но, в отличие от знаменитого супруга, о биографии Анжелики известно не так много.

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