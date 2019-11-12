Панин привязал рыдающую дочь к батарее, пока его снимали на камеру

42-летний актёр выложил в "Инстаграм" жуткий ролик, где ругается на свою дочь за грязь в квартире. На кадрах звезда "Жмурок" грубо хватает девочку и тащит в кухню, а потом привязывает плачущего ребёнка к батарее ремнём. Разгневанный отец обещает, что "пленницу" отвяжет бабушка. При этом при инциденте присутствовал кто-то третий, кто снимал всё на камеру.
Кто за*рал всю квартиру? Привяжу тебя к батарее. <...> Бабушка придёт — отвяжет
Алексей Панин
Не все оказались готовы поверить в правдивость видео, сочтя его постановочным. Пользователи отметили, что Панин, отсудивший любимую дочку у супруги, не стал бы так жестоко её наказывать. Однако, несмотря на это, ролик всё равно многих поверг в шок.
Но на этом Алексей не успокоился. Позже он выложил фото, где сидит с двумя девочками, а рядом стоит кружка с пивом. Снимок он снабдил подписью: "Как же хорошо иногда вот так посидеть на солнышке и попить с детьми пивка". После чего в комментариях звание провокатора закрепилось за ним окончательно.
Лёша! Не буди лихо, пока оно тихо. Да ты за дочь башку свернёшь. Нас не проведёшь. Очень хорошенькая
7029_tatiana_vladivostok
Провокатор — уровень бог
no_name334010
Звёзды из Татарстана сняли, как глумятся над трупом кошки, и слили ролик в Сеть