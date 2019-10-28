Звёзды из Татарстана сняли, как глумятся над трупом кошки, и слили ролик в Сеть

Заслуженная артистка Республики Татарстан Гузель Уразова и певец Фирдус Тямаев продемонстрировали своё специфическое чувство юмора в соцсетях, но такое им не могло пройти даром.

Артисты ехали на гастроли и остановились у трупа сбитой на дороге рыжей кошки. Зрелище показалось звёздам забавным и достойным шутки. Гузель "остроумно" отметила, что они не успели приготовить шашлык. И её поддержал коллега, который тоже с юмором подошёл к ситуации, пишет Kazanfirst.

Не успели приготовить шашлык Гузель Уразова

Сами понимаете, едем на гастроли, есть хочется... Поэтому мы с Гузель тут остановились Фирдус Тямаев

Но артисты не только сняли происходящее на видео. Уразова даже решила поделиться роликом у себя в инстаграме. Однако насмешки над погибшим животным мало кто смог оценить. Пользователи были просто в шоке, о чём и поспешили сообщить в комментариях. На певцов-"живодёров" обрушилась волна негатива. Их называли позором республики и всех артистов.

Блин, какие стали убогие и ущербные публичные люди. Кто вас воспитал и для чего рожал? Из комментариев

Откуда в человеке столько садизма? Вместо того чтобы закопать мёртвое животное, обязательно надо поглумиться? Просто дура, больше сказать нечего Из комментариев

Позорище и срам для всей республики в твоём лице! Пусть люди посмотрят, что ты из себя представляешь на самом деле, и сделают правильные выводы. Всё тебе вернётся.. Из комментариев

После девушка поспешила удалить ролик со своей страницы. А Тямаев по-своему попытался извиниться за инцидент: "Кто понимает мои шутки, тот понимает. <...> Пожалуйста, поймите меня: это была шутка. Очень много писали, что издевались. Мы его не задавили, не прыгали на нём, не танцевали, не пели на нём. Мы его даже убрали", — отметил исполнитель в своём видеообращении, пишет Inkazan.

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