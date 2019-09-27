Бывшая девушка Тимати раскрыла, сколько весит, после обвинений в анорексии

Поклонники 26-летней экс-возлюбленной Тимати уже не первый месяц переживают за её состояние. Девушка выглядит очень худой даже для модели.

В последнее время вторая "вице-мисс Россия — 2012" выкладывает в "Инстаграм", где у неё 6,5 млн подписчиков, пугающие снимки. На них руки и ноги девушки больше напоминают соломинки, а талию на вид можно обхватить ладонями. Перепуганные фанаты даже заподозрили модель в анорексии.

Алёна отреагировала на поток тревожных комментариев, раскрыв свой реальный вес в историях "Инстаграма". Она ответила на вопрос одного из подписчиков, заявив, что весит 48 килограммов и с ней всё хорошо. А такая стройная фигура — результат метаболизма. При этом ранее девушка указала и свой рост — 176 см. Но вряд ли эта информация утешит фанатов.

На сегодняшний день я вешу 48 килограммов, прошу не ссылать это на анорексию. Это просто хороший метаболизм. Булочки повышенной калорийности утром, днём, вечером. Всё хорошо Алёна Шишкова

Также Алёна развеяла слухи о том, что её дочка живёт с бабушкой, отметив, что она и малышка живут вдвоём под одной крышей. Модель ответила и на вопрос про образование. По словам Шишковой, у неё их три: "Я, конечно, не похожа на ботана. Первое образование — это был общий менеджмент, второе — общая психология и третье — это журфак".

Бывшая девушка Тимати шокировала своей нездоровой худобой, выложив фото в платье