Бывшая девушка Тимати шокировала своей нездоровой худобой, выложив фото в платье

26-летняя гламурная модель поделилась напугавшим фанатов снимком в своём инстаграме.

Экс-возлюбленная рэпера Тимати и вторая вице-мисс Россия-2012 ведёт популярный инстаграм, где у неё 6,5 млн подписчиков. Несмотря на это, девушка не так часто демонстрирует фигуру на снимках. Но последний пост модели заставил изрядно поволноваться фанатов.

Алёна выложила селфи и видео, на которых предстала в белом коротком платье, и подписала: "Время тренить". Из-за специфики работы девушке приходится тщательно следить за своей фигурой. При этом Шишкова выглядит чрезвычайно худой.

Но поклонников пост поверг в шок. В комментариях писали, что это уже перебор, девушка довела себя до болезненного состояния и ей нужно лечить анорексию. При этом нашлись и те, кто придумал причину такому чрезмерному похудению.

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При этом некоторые фанаты отметили, что Алёна, возможно, переживает из-за известия о том, что её экс-бойфренд и Анастасия Решетова ждут ребёнка. Недавно первая вице-мисс Россия-2014 выложила в "Инстаграм" романтическую фотосессию вместе с Тимати, с которым встречается около четырёх лет. Она наконец подтвердила домыслы фанатов, показав увеличившийся живот.

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