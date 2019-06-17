Белла Торн утёрла нос хакеру, обещавшему слить её голые фото, и выложила их сама

21-летняя актриса и певица рассказала об ужасном опыте, который ей пришлось пережить, но нашла способ разобраться с обидчиком.

Актриса написала в "Твиттере", что хакер угрожал слить её интимные фото в Сеть. Девушка рассказала о своих переживаниях и выложила скрины переписки. Но главное — сама опубликовала те голые снимки, чтобы утереть хакеру нос.

Чувствую себя отвратительно. Чувствую, что за мной наблюдают, что кто-то отнял у меня то, что я хотела показать только одному особенному человеку <...> Белла Торн

Девушка также отметила, что хакер прислал ей голые фото и других знаменитостей и что точно на этом не остановится. По словам Торн, после своего поступка она чувствует себя значительно лучше.

К чёрту тебя и то, что ты думаешь, что имеешь надо мной какую-то власть <...> Я буду спать спокойнее, зная, что вернула себе свою силу. Ты не можешь контролировать мою жизнь и никогда не будешь Белла Торн

Беллу поддержали её фанаты, отметив, что следят за ней ещё со времён "Диснея". По их словам, девушка поступила храбро и никто подобного не заслуживает. Однако некоторые отметили, что тот, кто решил шантажировать Беллу, вероятно, не видел её инстаграм. У девушки 19,6 млн подписчиков, которым она не боится показывать откровенные образы.

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