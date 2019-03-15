Кафельникова без одежды стала борцом за естественную красоту

Экс-подружка рэпера Фараона, дочь теннисиста Евгения Кафельникова снялась топлес на Бали, где гостит не первый месяц. Девушка позировала, сидя на фоне заката, обняв колени. Снимок подписала фразой: "Естественная красота".
Но этим модель не ограничилась. И появилась в объективе фотографа Van Vorobei в экзотическом венце из перьев. Поклонники отметили красоту "индейской" фотосессии. Однако первый снимок снова вызвал у них жалость к девушке, поклонники сочли её запутавшейся и одинокой.
Надо же, всё есть и нет ничего! Мне лично очень жаль эту девочку. Подчёркиваю: маленькую заблудшую девочку! <...>
grigoriya_chestno
Заброшенная, одинокая
liu_prosto
Фанатам не впервой переживать за судьбу Алеси. Ранее девушка в слезах демонстрировала им порезы на руках, не обошлось в её жизни и без инцидентов с наркотиками.
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