Кафельникова без одежды стала борцом за естественную красоту

20-летняя модель продолжает поддерживать имидж "сложной девушки". Ранее она уже пугала фанатов шрамами на руках и необычной сменой образа. Сейчас же Алеся решила вернуться к провокационным фото.

Экс-подружка рэпера Фараона, дочь теннисиста Евгения Кафельникова снялась топлес на Бали, где гостит не первый месяц. Девушка позировала, сидя на фоне заката, обняв колени. Снимок подписала фразой: "Естественная красота".

Но этим модель не ограничилась. И появилась в объективе фотографа Van Vorobei в экзотическом венце из перьев. Поклонники отметили красоту "индейской" фотосессии. Однако первый снимок снова вызвал у них жалость к девушке, поклонники сочли её запутавшейся и одинокой.

Надо же, всё есть и нет ничего! Мне лично очень жаль эту девочку. Подчёркиваю: маленькую заблудшую девочку! <...> grigoriya_chestno

Заброшенная, одинокая liu_prosto

Фанатам не впервой переживать за судьбу Алеси. Ранее девушка в слезах демонстрировала им порезы на руках, не обошлось в её жизни и без инцидентов с наркотиками.