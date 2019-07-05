Кафельникова призналась, что до сих пор любит Pharaoh, но не может быть с ним

20-летняя дочка бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова не раз заставляла замирать сердце и близких людей, и поклонников. После жизненных потрясений девушка почти год провела на Бали и теперь вернулась в Москву, чтобы честно рассказать о себе.

Алеся Кафельникова стала участницей шоу "Нежный редактор" на "Ютубе". В интервью девушка рассказала о своих проблемах с наркотиками, биполярном расстройстве и сложных отношениях с родителями и бывший парнем рэпером Фараоном.

Девушка рассказала, что всегда была трудным ребёнком: в 13 она начала причинять себе увечья, а в более старшем возрасте — употреблять наркотики. Фараон пытался её остановить, но, несмотря на все обещания, Алеся снова бралась за старое. Это испортило и её отношения с родителями. Тогда она приняла решение сбежать на Бали.

По словам Кафельниковой, на острове она поняла, что её тело — "храм", о котором нужно заботиться. Модель переосмыслила отношения с близкими, поняв, сколько боли причиняла отцу. Сейчас она работает за границей и хочет помогать семье.

Алеся дала ответ и на главный вопрос, долго волновавший её фанатов. Она рассказала, что до сих пор любит экс-бойфренда Фараона, они иногда общаются, но не могут быть вместе: "Нас сейчас ничего не связывает, мы оба свободны. Я очень хочу, чтобы он дальше шёл и делал то, что ему хочется. Почему мы не вместе? Мы не можем быть вместе. Он хочет работать, я хочу работать, мне надо летать, ему надо летать. И это не совмещается". По словам модели, она понимает, что у Глеба могут быть другие девушки, но не обижается на это.

Я безумно люблю этого человека, всегда по нему скучаю. Я даю ему шанс реализовываться, делать то, что он хочет, вести свою жизнь. Я никогда не отказываюсь от своих слов, даже когда я говорю, что не люблю его, я всё равно его люблю Алеся Кафельникова

Алеся — дочка Евгения Кафельникова и Марии Тишковой, после развода родителей она осталась жить с отцом. Увлекалась верховой ездой, потом переключилась на модельный бизнес.

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