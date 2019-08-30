Кафельникова вернулась к наркотикам, случайно выложив селфи со своими запасами

Не успели подписчики порадоваться за девушку, которая год провела на Бали, пытаясь прийти в себя и изменить свою жизнь, как у них снова появился повод для беспокойства.

Недавно в инстаграм-историях модели появилось фото, на которых она позирует с пакетиками запрещённых веществ на лице, пишет Peopletalk. В подписи Кафельникова указала, что делает "маску перед Неделей моды". И пометила снимок без стикера как "версию для лучших друзей". Но, похоже, промахнулась и выложила всё в общий доступ.

Вскоре провокационные снимки исчезли, и девушка выложила новые — за столиком в кафе, отметив, что ей хочется жить удивительной, но частной жизнью. Всё это наводит на мысли о том, что модель снова могла вернуться к пагубному пристрастию, от которого долгое время пыталась избавиться.

При этом сама Алеся рассказала в недавнем интервью на шоу "Нежный редактор", что после возвращения с Бали многое поняла и переосмыслила. Например, что её тело — это храм и о нём нужно заботиться. Модель даже помирилась с отцом после затяжного конфликта. Однако Кафельниковой было о чём страдать. Девушка призналась, что всё еще испытывает чувства к бывшему бойфренду рэперу Pharaoh, с которым пережила тяжёлый разрыв.

Кафельникова призналась, что до сих пор любит Pharaoh, но не может быть с ним