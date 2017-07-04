Кому на Руси пить хорошо? Где больше всего любят вино и пиво

Лидер по продажам вина — Архангельская область, а вот пиво больше всего любят в Адыгее.

Вино поможет поднять российскую демографию — в этом убеждён глава Минсельхоза Александр Ткачёв. Ранее он заявил, что употребление этого напитка может положительно сказаться на здоровье наших граждан.

— Мы — страна, пьющая крепкие алкогольные напитки: водка, самогон и так далее. Это всё забирает здоровье, жизни людей, а это изменит ситуацию и демографическую. И здоровье населения, я очень надеюсь, изменится в лучшую сторону, — считает министр.

Ткачёв с сожалением констатировал, что наши граждане пока ещё плохо разбираются в вине.

Возможно, именно из-за этого вино в нашей стране по популярности уступает как крепкому алкоголю — например, водке, — так и слабоалкогольным напиткам — в частности, пиву.

По данным ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система по подсчёту производства и оборота алкоголя), за январь — май 2017 года в России было продано более 18 миллионов декалитров вина. В среднем наши граждане за пять месяцев этого года выпили 1,6 литра вина на душу населения. Получается, в месяц среднестатистический россиянин выпил 10 бокалов вина.

Лидер по продажам вина — Архангельская область. Там средний показатель на одного жителя — больше литра вина.

Как ни странно, Крым и другие южные регионы России даже не вошли в десятку лидеров (хотя там сосредоточено производство винограда и, соответственно, вина).

— Традиционно на юге России легального вина пьют мало. Не исключаю, что там значительная часть продукции — домашнее вино. Его жители пьют сами и предлагают курортникам, которых там ежегодно около восьми миллионов человек, — объяснил ситуацию Вадим Дробиз, директор ЦИФРРА.

Потребление вина в России связано не с географией, а прежде всего с уровнем культуры, добавил эксперт. Он также подтвердил, что вино преимущественно женский напиток. Самые крупные потребители вина (по литру в месяц) — северные регионы России (Карелия, Архангельск и так далее).

Москва в рейтинге регионов — любителей вина на 19-м месте: жители столицы в месяц выпили 0,4 литра (примерно полбутылки). Сахалин, который лидирует по продажам водки (там в месяц на человека пришлась литровая бутылка), и в винных вопросах на передовой — регион на девятом месте с пол-литром вина на душу населения.

Вино, как и другой алкоголь, не любят на Северном Кавказе. В Ингушетии, к примеру, на одного жителя в месяц пришлось не больше трёх граммов вина. В список отстающих попали республика Тыва, Саратовская область и Белгородская область. Зато вино предпочитают в культурной столице нашей родины. В Санкт-Петербурге выпивают на литр больше, чем в среднем по стране — 0,5 литра вина на среднего петербуржца. По близости, в Ленинградской области, употребили ещё больше — там в месяц на среднего жителя приходилась полноценная бутылка вина.

В ЦИФРРА также привели данные ЕГАИС по продажам пива. За первые 5 месяцев 2017-го было продано почти 23 миллиона декалитров этого напитка. На душу населения пришлось 22 литра пива — в месяц это почти девять бутылок на человека.

Лидер по потреблению пива — Республика Адыгея. Если верить статистике, в месяц одному жителю этого региона пришлось выпить 11 литров пенного (22 бутылки). Москва и Санкт-Петербург оказались в конце списка: в Москве выпивают на 26% меньше (примерно семь бутылок), чем в среднем по России, а в Питере — на 32% (шесть бутылок). Не отклоняются от среднероссийской нормы в Белгороде, Туле и Перми.

— Производство пива есть почти в каждом регионе, но на потребление это никак не влияет. Пиво пьют везде. Популярность этого напитка может меняться в течение года — это связано с климатом. Пиво у население не считается психологически алкогольным напитком, пиво — это напиток для утоления жажды. И поэтому летом его пьют больше, — рассказал Вадим Дробиз.