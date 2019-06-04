Водонаева сняла всю лишнюю одежду и устроила откровенную съёмку прямо на улице

36-летняя экс-участница "Дома-2" выложила откровенные снимки в "Инстаграме", снабдив объёмным постом.

Водонаева, видимо, решила подразнить своих фанатов, показав им пикантные фото, где позировала у разрисованной уличной стены в плаще на полуголое тело. На одном из снимков она предстала, прикрывая грудь рукой. Образ дополняли брутальные сапоги в заклёпках.

Горячую фотосессию девушка сопроводила постом, где рассуждала о планах на месяц. В том числе она упомянула об официальном разводе и перевозе вещей из Санкт-Петербурга в Москву. Ранее в этом году стало известно, что Водонаева бросила своего мужа — питерского музыканта Алексея Косинуса — и вскоре закрутила роман с молодым стюардом.

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В комментариях фанаты отметили, что такое поведение для телеведущей типично, они не удивлены развитию событий. Однако многие подписчики принялись поддерживать девушку и желать ей нового счастья.

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