Водонаева сняла всю лишнюю одежду и устроила откровенную съёмку прямо на улице

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Водонаева сняла всю лишнюю одежду и устроила откровенную съёмку прямо на улице

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Фото © Instagram/alenavodonaeva

36-летняя экс-участница "Дома-2" выложила откровенные снимки в "Инстаграме", снабдив объёмным постом.

Водонаева, видимо, решила подразнить своих фанатов, показав им пикантные фото, где позировала у разрисованной уличной стены в плаще на полуголое тело. На одном из снимков она предстала, прикрывая грудь рукой. Образ дополняли брутальные сапоги в заклёпках.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/ByPjb6ZpNqy/" target="_blank"><strong>alenavodonaeva</strong></a></p>

Горячую фотосессию девушка сопроводила постом, где рассуждала о планах на месяц. В том числе она упомянула об официальном разводе и перевозе вещей из Санкт-Петербурга в Москву. Ранее в этом году стало известно, что Водонаева бросила своего мужа — питерского музыканта Алексея Косинуса — и вскоре закрутила роман с молодым стюардом.

Планы на этот месяц: развестись, перевезти свои вещи из Питера в Москву, открыть салон красоты LAVU в Питере, улететь в Америку на каникулы с сыном

Алёна Водонаева

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/ByPjb6ZpNqy/" target="_blank"><strong>alenavodonaeva</strong></a></p>

В комментариях фанаты отметили, что такое поведение для телеведущей типично, они не удивлены развитию событий. Однако многие подписчики принялись поддерживать девушку и желать ей нового счастья.

Ох, как же мне нравилась ваша пара. Но Алёна не была бы Алёной, если бы так не произошло

agent_yummy

Не успела свадьбу отгулять и уже развод

tatjanakrupenikova

Алёна, вы супер! Уверенная, умная и красивая женщина. Найдутся ещё для вас достойные. Будьте счастливы, дорогая

red_queen_lily

Водонаева завела роман со стюардом на 10 лет младше, не успев развестись с мужем

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