Водонаева встала на защиту эротики, выложив голое фото с расстегнувшимся платьем

37-летняя телеведущая решила поднять наболевший вопрос о жалобах на откровенный контент, который не только выкладывает, но и переодически смотрит сама.

Экс-участница "Дома-2" поделилась с подписчиками в "Инстаграме" горячими снимками, где позировала в чёрном платье из латекса. Наряд подчёркивал изгибы блогерши, которая не стеснялась показывать фигуру со всех сторон.

Однако самое "сокровенное" фото Водонаева выложила в сториз. На нём красовались обнажённые ягодицы девушки. Блогерша на высоких шпильках присела на корточки, слишком сильно расстегнув молнию на платье сзади.

Есть ещё очень классное фото, где немного голой попы, много латекса и много моих туфель в кадре Алёна Водонаева

При этом Алёна посетовала на то, что это фото удалили из аккаунта её фотографа после многочисленных жалоб. Ведущая призналась, что сама подписана на паблики с эротическим контентом и не видит в подобных снимках ничего плохого.

— Если бы меня раздражал чей-то аккаунт, я бы задумалась, что со мной не так? Всегда же можно не смотреть или отписаться, — отметила блогерша.

Просто странно, я сама подписана на многие арт-аккаунты, где до фига эротики, и всё норм. Здоровая, взрослая аудитория лайки ставит. И я сама ставлю. У нас же странный народ. <...> С какой целью жалобы? Алёна Водонаева

Многие подписчики решили поддержать Водонаеву, сделав комплименты её фигуре и посоветовав недовольным просто покинуть страницу. Однако некоторые намекнули, что вряд ли сыну Алёны будет приятно узнать о таких фото мамы.

Чёрная пантера с охренительными изгибами Agibalova_irina

Всё идеально в этой женщине — Yariko40

Мне нравится, но вашему сыну будет неудобно, там его друзья и прочие могут что-то высказывать... Oksanaandreeva676

Водонаева опозорилась из-за горячего фото, где фотошоп обернулся третьей ногой