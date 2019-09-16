Неутешительные прогнозы: Как изменилось состояние Заворотнюк за выходные

С прошлой недели поклонники сериала "Моя прекрасная няня" пристально следят за состоянием здоровья Анастасии Заворотнюк. В пятницу, 13 сентября, СМИ сообщили, что 48-летняя актриса попала в реанимацию с последней стадией опухоли мозга. После чего её ввели в медикаментозную кому.

К сожалению, за выходные Заворотнюк стало только хуже, несмотря на все усилия врачей. На фоне рака у неё началось воспаление лёгких, которое ещё сильнее ослабило организм. В результате медикам не оставалось ничего другого, кроме как прекратить интенсивное лечение. Кроме того, не представляется возможным и провести операцию, потому что любое вмешательство может ухудшить состояние актрисы, сообщил телеграм-канал Mash.

Если все сведения верны, то, по словам нейрохирурга Александра Тушева, прогнозы неутешительные. Если злокачественная опухоль мозга сопровождается ещё и отёком, то речь идёт о третьей или четвёртой стадии.

Прогнозы неутешительные, и только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. Вылечить же полностью опухоль нельзя. Средняя выживаемость пациентов с четвёртой стадией — от восьми месяцев до года Нейрохирург Александр Тушев

То, что жизнь Заворотнюк находится на волоске, подтвердил и продюсер Андрей Разин. По его словам, врачи считают, что актрисе осталось жить всего несколько дней.

Я вчера позвонил врачам, которые её наблюдают, спросил — можно навестить? Говорят, что нет, мы её ввели вчера в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней. Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия отёка мозга Продюсер Андрей Разин

Сейчас у её постели каждый день дежурят муж Пётр Чернышёв и мама. Заворотнюк подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Официальной информации о состоянии артистки нет — её представителю запретили давать комментарии о состоянии здоровья Заворотнюк.

Последняя стадия опухоли мозга: Что сейчас известно о состоянии Заворотнюк