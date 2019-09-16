НастяЖиви. В Сети вспоминают трогательные слова Заворотнюк о самом главном

Любимица миллионов зрителей 13 сентября попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Поклонники, для которых известие о болезни артистки стало потрясением, запустили в соцсетях хештег "НастяЖиви". Они оставляют слова поддержки и вспоминают самые трогательные моменты из жизни актрисы, которая многим дарила тепло и улыбки. Пользователи до последнего надеются, что няня Вика всё выдержит и победит жуткий недуг.

Анастасии поставили страшный диагноз — глиобластома (злокачественная опухоль). И врачи дают неутешительные прогнозы, ведь сейчас актриса в медикаментозной коме и у неё началось воспаление лёгких.

Вопросы о главном: "Если радоваться, то любви..."

Врачи прекратили интенсивное лечение, но все надеются на чудо. Пользователи активно поддерживают актрису и её родственников, которые круглосуточно дежурят у её палаты. И вспоминают трогательные высказывания Заворотнюк о самом главном.

О карьере: "Мне очень не хотелось, чтобы меня кто-то жалел"

О детях: "Я так люблю детей. Дети — самая большая любовь в жизни..."

Совет себе из прошлого: "Девочка моя, да не бойся так ты этой жизни. Всё будет хорошо"

Муж актрисы, Пётр Чернышёв, сейчас находится с ней рядом. Супруги всегда трепетно относились друг к другу, и слова их любви никого не оставят равнодушными.

Встреча с Настей сделала мою жизнь счастливой. Я встретил человека, которого люблю, любил и буду любить всю жизнь Пётр Чернышёв, муж

О заболевании актрисы Настя и Пётр узнали после рождения общей дочки. И поклонники не собираются верить в то, что такая семья может рухнуть. Ведь только недавно новоиспечённый отец делился, как он счастлив.

В Сети до последнего надеются, что их любимая актриса, от мудрых слов которой наворачиваются слёзы, выйдет победителем из этой страшной битвы

Неутешительные прогнозы: Как изменилось состояние Заворотнюк за выходные