НастяЖиви. В Сети вспоминают трогательные слова Заворотнюк о самом главном

Анастасии поставили страшный диагноз — глиобластома (злокачественная опухоль). И врачи дают неутешительные прогнозы, ведь сейчас актриса в медикаментозной коме и у неё началось воспаление лёгких.
Вопросы о главном: "Если радоваться, то любви..."
Врачи прекратили интенсивное лечение, но все надеются на чудо. Пользователи активно поддерживают актрису и её родственников, которые круглосуточно дежурят у её палаты. И вспоминают трогательные высказывания Заворотнюк о самом главном.
О карьере: "Мне очень не хотелось, чтобы меня кто-то жалел"
О детях: "Я так люблю детей. Дети — самая большая любовь в жизни..."
Совет себе из прошлого: "Девочка моя, да не бойся так ты этой жизни. Всё будет хорошо"
Муж актрисы, Пётр Чернышёв, сейчас находится с ней рядом. Супруги всегда трепетно относились друг к другу, и слова их любви никого не оставят равнодушными.
Встреча с Настей сделала мою жизнь счастливой. Я встретил человека, которого люблю, любил и буду любить всю жизнь
Пётр Чернышёв, муж
О заболевании актрисы Настя и Пётр узнали после рождения общей дочки. И поклонники не собираются верить в то, что такая семья может рухнуть. Ведь только недавно новоиспечённый отец делился, как он счастлив.
В Сети до последнего надеются, что их любимая актриса, от мудрых слов которой наворачиваются слёзы, выйдет победителем из этой страшной битвы
Неутешительные прогнозы: Как изменилось состояние Заворотнюк за выходные