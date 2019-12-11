Анастасия Заворотнюк из-за опухоли навсегда осталась парализованной

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Фото © Instagram/anna_zavorotnyuk

По словам источника, опухоль актрисы вызвала патологии, из-за чего парализовало всю правую сторону.

Анастасия Заворотнюк находится на лечении уже три месяца, и в течение всего этого времени фанаты с беспокойством следят за её здоровьем. Семья актрисы подтвердила, что она борется с опухолью мозга, и, похоже, серьёзные последствия стали неизбежны. Как сообщает телеграм-канал Mash, Заворотнюк навсегда останется парализованной.

Из-за опухоли в левом полушарии мозга у неё развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится

Источник

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B3ebVWYogV1/" target="_blank">a_zavorotnyuk</a></p>

Сейчас звезда сериала "Моя прекрасная няня" передвигается лишь на коляске. Родственники по очереди за ней ухаживают, стараясь уделять ей как можно больше времени. Так, недавно в палату к Заворотнюк разрешили принести её годовалую дочку.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/" target="_blank">anna_zavorotnyuk</a></p>

Напомним, о тяжёлом состоянии актрисы стало известно 13 сентября. Заворотнюк попала в реанимацию, где врачи боролись за её жизнь. Вскоре её перевели в реабилитационный центр.Там она должна была проходить занятия по эрготерапии и специальные водные процедуры из-за пареза правой части тела.

Годовалую дочку Анастасии Заворотнюк впервые пустили в её палату

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