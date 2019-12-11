Анастасия Заворотнюк из-за опухоли навсегда осталась парализованной

По словам источника, опухоль актрисы вызвала патологии, из-за чего парализовало всю правую сторону.

Анастасия Заворотнюк находится на лечении уже три месяца, и в течение всего этого времени фанаты с беспокойством следят за её здоровьем. Семья актрисы подтвердила, что она борется с опухолью мозга, и, похоже, серьёзные последствия стали неизбежны. Как сообщает телеграм-канал Mash, Заворотнюк навсегда останется парализованной.

Из-за опухоли в левом полушарии мозга у неё развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится Источник

Сейчас звезда сериала "Моя прекрасная няня" передвигается лишь на коляске. Родственники по очереди за ней ухаживают, стараясь уделять ей как можно больше времени. Так, недавно в палату к Заворотнюк разрешили принести её годовалую дочку.

Напомним, о тяжёлом состоянии актрисы стало известно 13 сентября. Заворотнюк попала в реанимацию, где врачи боролись за её жизнь. Вскоре её перевели в реабилитационный центр.Там она должна была проходить занятия по эрготерапии и специальные водные процедуры из-за пареза правой части тела.

Годовалую дочку Анастасии Заворотнюк впервые пустили в её палату