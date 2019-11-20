Годовалую дочку Анастасии Заворотнюк впервые пустили в её палату

Близкие артистки предпочитают не распространяться о подробностях её болезни. Однако теперь появилась информация, что в состоянии звезды наметились улучшения.

По словам друга Петра Чернышёва, супруга актрисы, Анастасия находится в реабилитационном центре и чувствует себя намного лучше, пишет КП. Если раньше она была лежачей больной, то сейчас нормально ходит, слышит и разговаривает. Также за время болезни звезда "Моей прекрасной няни" набрала вес, ей прописали диету.

Она чувствует себя намного лучше. Если раньше головные боли изводили Настю так, что она не могла спать, то сейчас всё нормализовалось. Боли не беспокоят. И со зрением стало лучше. Врачи говорят, что опухоли удалили удачно, не задели здоровых клеток Друг Петра Чернышёва

Согласно утверждению друга, врачи даже разрешили принести к Анастасии её годовалую дочку. И малышка узнала маму, которая сильно скучает по близким. Пётр сейчас занят на работе и не может часто навещать жену.

Врачи разрешили актрисе видеться с дочкой. Петя стал приносить Милочку к ней в реабилитационный центр, чтобы они повидались, поиграли. Мила — ей в октябре исполнился годик — узнала маму, протянула к ней ручки Друг Петра Чернышёва

Напомним, что 13 сентября актриса попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Затем появилась информация, что у Анастасии опухоль мозга в последней стадии. Однако позже родственники опровергли сообщения о том, что артистка находилась в коме, была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких и впадала в состояние сопора.

Налоговая потребовала от Анастасии Заворотнюк вернуть долги