Налоговая потребовала от Анастасии Заворотнюк вернуть долги

Пока артистка проходит реабилитацию в одном из медучреждений, куда её перевели из московской клиники "Европейский медицинский центр", к ней возникли вопросы у московской налоговой. Столичная ФНС выставила Анастасии Заворотнюк счёт за долги, пишет телеграм-канал Mash.
Со звезды "Моей прекрасной няни" хотят взыскать 24 тысячи рублей. Именно такая сумма накопилась за неуплату налога на имущество — квартиру в центре Москвы. При этом ранее появлялась информация, что актриса находится в прекоматозном состоянии, которую отрицала семья Заворотнюк. По словам родственников, они не хотят выносить на всеобщее обозрение подробности болезни.
Несмотря на это, в "Инстаграме" артистки периодически появляются новые посты, которые тепло встречают поклонники. Из последних — нежные фото с мужем. На одном из них актриса в свадебном платье: 11 лет назад состоялось венчание Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва. Снимки сопровождались трогательной подписью о том, что пара преодолеет всё.
В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком <...> Ваша пара — абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует
Запись Анастасии Заворотнюк в "Инстаграме"