Налоговая потребовала от Анастасии Заворотнюк вернуть долги

Уже не первый месяц поклонники актрисы переживают за её состояние и любые новости о её здоровье ждут с нетерпением и тревогой. Но на этот раз появились подробности из другой сферы.

Пока артистка проходит реабилитацию в одном из медучреждений, куда её перевели из московской клиники "Европейский медицинский центр", к ней возникли вопросы у московской налоговой. Столичная ФНС выставила Анастасии Заворотнюк счёт за долги, пишет телеграм-канал Mash.

Со звезды "Моей прекрасной няни" хотят взыскать 24 тысячи рублей. Именно такая сумма накопилась за неуплату налога на имущество — квартиру в центре Москвы. При этом ранее появлялась информация, что актриса находится в прекоматозном состоянии, которую отрицала семья Заворотнюк. По словам родственников, они не хотят выносить на всеобщее обозрение подробности болезни.

Несмотря на это, в "Инстаграме" артистки периодически появляются новые посты, которые тепло встречают поклонники. Из последних — нежные фото с мужем. На одном из них актриса в свадебном платье: 11 лет назад состоялось венчание Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва. Снимки сопровождались трогательной подписью о том, что пара преодолеет всё.