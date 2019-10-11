Семья Заворотнюк отрицает, что актриса находится в прекоматозном состоянии

Они добавили, что каждый "имеет право на то, чтобы переживать тяжёлые ситуации по-своему", и раскритиковали журналистов, пытающихся узнать о состоянии актрисы.

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк опровергла сообщения СМИ о том, что звезда находится в состоянии сопора. Заявление опубликовали на странице актрисы в "Инстаграме".

В посте подписчикам показали скриншоты сообщений СМИ о том, что звезда не реагирует на окружающую обстановку из-за глубокого угнетения сознания. Близкие звезды отметили, что это не так.

Они добавили, что каждый "имеет право на то, чтобы переживать тяжёлые ситуации по-своему", и раскритиковали журналистов, пытающихся узнать о состоянии актрисы.

— Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо, — подчеркнули представители Заворотнюк.

Напомним, что Заворотнюк попала в реанимацию 13 сентября в тяжёлом состоянии. Затем появилась информация, что у неё опухоль мозга в последней стадии. Позже актрису выписали из московской клиники "Европейский медицинский центр" и теперь она продолжает реабилитацию в другом учреждении.

При этом официально родственники не давали никаких комментариев. И вот 11 октября семья звезды прервала молчание и сделала своё первое заявление.