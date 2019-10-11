Анастасия Заворотнюк не реагирует на происходящее вокруг и постоянно спит

Поклонники звезды "Моей прекрасной няни" ждут каждой новой подробности, связанной с её состоянием. Недавно артистку перевели в другое медучреждение.

Стало известно, что Анастасия находится в состоянии сопора — глубокого угнетения сознания с утратой произвольной и сохранностью рефлекторной деятельности. Это особый диагноз, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей, пишет телеграм-канал Mash.

Артистка постоянно спит, не может самостоятельно передвигаться, на процедуры её перевозят на специальных каталках. Врачи реабилитационного центра, куда перевели Заворотнюк, пытаются не допустить, чтобы из прекоматозного состояния пациентка перешла в состояние комы.

Ранее сообщалось, что Анастасию выписали из московской клиники "Европейский медицинский центр" и теперь она продолжает реабилитацию в другом учреждении. Там она должна была проходить занятия по эрготерапии и специальные водные процедуры из-за пареза правой части тела. Напомним, что Заворотнюк попала в реанимацию 13 сентября в тяжёлом состоянии. Затем появилась информация, что у неё опухоль мозга в последней стадии. А недавно директор звезды опровергла слухи о её смерти.

Свидетели выписки Анастасии Заворотнюк рассказали, как она сейчас выглядит