Анастасия Заворотнюк не реагирует на происходящее вокруг и постоянно спит

4166

Фото © Telegram/Mash

Поклонники звезды "Моей прекрасной няни" ждут каждой новой подробности, связанной с её состоянием. Недавно артистку перевели в другое медучреждение.

Стало известно, что Анастасия находится в состоянии сопора — глубокого угнетения сознания с утратой произвольной и сохранностью рефлекторной деятельности. Это особый диагноз, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей, пишет телеграм-канал Mash.

<p>Фото © Telegram/<a href="https://t.me/breakingmash" target="_blank">Mash</a></p>

Артистка постоянно спит, не может самостоятельно передвигаться, на процедуры её перевозят на специальных каталках. Врачи реабилитационного центра, куда перевели Заворотнюк, пытаются не допустить, чтобы из прекоматозного состояния пациентка перешла в состояние комы.

<p>Фото © Telegram/<a href="https://t.me/breakingmash" target="_blank">Mash</a></p>

Ранее сообщалось, что Анастасию выписали из московской клиники "Европейский медицинский центр" и теперь она продолжает реабилитацию в другом учреждении. Там она должна была проходить занятия по эрготерапии и специальные водные процедуры из-за пареза правой части тела. Напомним, что Заворотнюк попала в реанимацию 13 сентября в тяжёлом состоянии. Затем появилась информация, что у неё опухоль мозга в последней стадии. А недавно директор звезды опровергла слухи о её смерти.

Свидетели выписки Анастасии Заворотнюк рассказали, как она сейчас выглядит

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×